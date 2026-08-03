/मजदूरों के बच्चों का बदला भविष्य! हिमाचल की इस योजना से MBBS तक की पढ़ाई, शादी के लिए भी मिल रहे लाखों रुपये

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाएं बिलासपुर जिले के श्रमिक परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही हैं. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में संचालित इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा, विवाह और चिकित्सा जैसी आवश्यक जरूरतों में भी मदद मिल रही है.
शिक्षा सहायता से साकार हो रहे सपने
बोर्ड की शिक्षा सहायता योजना के जरिए श्रमिक परिवारों के बच्चे अब एमबीबीएस, एमएससी, बीबीए, बीएससी, एमकॉम जैसी उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं. आर्थिक तंगी अब उनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा नहीं बन रही.
रवि दत्त की बेटियां बनीं सफलता की मिसाल
घुमारवीं तहसील के ग्राम पंचायत फटोह के रोपा गांव निवासी 56 वर्षीय रवि दत्त, जो पिछले 25 वर्षों से पेंटर और मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, ने बताया कि बोर्ड से जुड़ने के बाद उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिला. उनकी एक बेटी ने एमएससी पूरी की, जिसके विवाह के लिए सरकार से 60 हजार रुपये की सहायता मिली. वहीं दूसरी बेटी डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, जिसके लिए इस वर्ष 1.20 लाख रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान की गई. उनके बेटे ने भी बीएससी पूरी कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
कृष्ण चंद के परिवार को भी मिला योजनाओं का लाभ
घुमारवीं के वार्ड नंबर-3 निवासी कृष्ण चंद, जो करीब चार दशक से पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं, ने बताया कि वर्ष 2013 में बोर्ड से जुड़ने के बाद उनके बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलता रहा. उनके बच्चों ने बीकॉम, पॉलिटेक्निक और बीबीए जैसी पढ़ाई पूरी की. परिवार को बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपये, बेटे को छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता योजना का भी लाभ मिला, जिससे आर्थिक बोझ काफी कम हुआ.
जिले में करोड़ों रुपये की सहायता वितरित
कामगार कल्याण बोर्ड के अनुसार, बिलासपुर जिले में विवाह सहायता योजना के तहत अब तक 968 लाभार्थियों को करीब 5 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. वहीं शिक्षा सहायता योजना के तहत 503 लाभार्थियों को लगभग 1.48 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
लाभार्थियों का कहना है कि इन योजनाओं ने न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक भविष्य देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.