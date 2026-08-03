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मजदूरों के बच्चों का बदला भविष्य! हिमाचल की इस योजना से MBBS तक की पढ़ाई, शादी के लिए भी मिल रहे लाखों रुपये

Himachal Labour Welfare Board: हिमाचल के बिलासपुर में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत बन रही हैं. शिक्षा सहायता, विवाह अनुदान और चिकित्सा सहायता से सैकड़ों परिवारों को लाभ मिला है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:37 PM IST
मजदूरों के बच्चों का बदला भविष्य! हिमाचल की इस योजना से MBBS तक की पढ़ाई, शादी के लिए भी मिल रहे लाखों रुपये

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