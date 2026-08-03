/मजदूरों के बच्चों का बदला भविष्य! हिमाचल की इस योजना से MBBS तक की पढ़ाई, शादी के लिए भी मिल रहे लाखों रुपये

रवि दत्त की बेटियां बनीं सफलता की मिसाल

घुमारवीं तहसील के ग्राम पंचायत फटोह के रोपा गांव निवासी 56 वर्षीय रवि दत्त, जो पिछले 25 वर्षों से पेंटर और मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, ने बताया कि बोर्ड से जुड़ने के बाद उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिला. उनकी एक बेटी ने एमएससी पूरी की, जिसके विवाह के लिए सरकार से 60 हजार रुपये की सहायता मिली. वहीं दूसरी बेटी डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, जिसके लिए इस वर्ष 1.20 लाख रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान की गई. उनके बेटे ने भी बीएससी पूरी कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है.