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हिमाचल में किसकी है असली जीत? नगर निगम नतीजों पर CM सुक्खू ने BJP को दिया करारा जवाब

Himachal Local Body Election 2026: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भाजपा की बढ़त पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया. सुक्खू ने कहा कि नगर निगम नतीजों को जनादेश नहीं माना जा सकता, जबकि पंचायत और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को बढ़त मिली है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:25 AM IST

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हिमाचल में किसकी है असली जीत? नगर निगम नतीजों पर CM सुक्खू ने BJP को दिया करारा जवाब

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. नगर निगम चुनावों में भाजपा की बढ़त के दावों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्थानीय निकायों के नतीजों को पूरे प्रदेश का जनादेश बताना सही नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनावों में स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय मुद्दे और संबंधित विधायकों की भूमिका सबसे अहम होती है. उनके अनुसार मंडी में भाजपा की सफलता के पीछे विधायक अनिल शर्मा का प्रभाव रहा, जबकि धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही. वहीं सोलन में कांग्रेस बेहद कम अंतर से पीछे रही.

चार नगर निगमों में भाजपा आगे, पालमपुर में कांग्रेस का दबदबा
चार नगर निगमों की कुल 63 सीटों में भाजपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें मिलीं और तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे.
सोलन नगर निगम: भाजपा 10 सीटें
धर्मशाला नगर निगम: भाजपा 11 सीटें
मंडी नगर निगम: भाजपा 12 सीटें
पालमपुर नगर निगम: कांग्रेस 15 में से 11 सीटों पर विजयी

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भाजपा इन नतीजों को अपनी बड़ी राजनीतिक सफलता बता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की वास्तविक राजनीतिक तस्वीर पंचायत और जिला परिषद चुनावों से सामने आएगी.

पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बढ़त का दावा
सुक्खू ने दावा किया कि प्रदेशभर में कांग्रेस समर्थित लगभग 2400 प्रधान और 2300 उपप्रधान उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं. इसके अलावा कुल्लू की चार और मंडी की तीन जिला परिषद सीटों पर भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आगे रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद चुनाव प्रदेश के करीब 70 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हैं, इसलिए इन नतीजों को अधिक व्यापक राजनीतिक संकेत माना जाना चाहिए.

भाजपा पर जल्दबाजी में जश्न मनाने का आरोप
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अधूरे नतीजों के आधार पर जल्दबाजी में जीत का दावा कर रही है. उनका कहना है कि सभी चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा नशे के खिलाफ सरकार के अभियान का सकारात्मक असर चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है.

भाजपा में गुटबाजी का भी उठाया मुद्दा
सुक्खू ने भाजपा के भीतर आंतरिक खींचतान का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है. उन्होंने दावा किया कि सोलन में एक गुट को सफलता मिली है, लेकिन प्रदेश स्तर पर भाजपा का नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री के अनुसार मंडी नगर निगम को छोड़कर नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायत चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा की तुलना में बेहतर रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि शेष परिणाम सामने आने पर कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होकर उभरेगी.

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