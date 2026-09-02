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लॉटरी के फैसले पर जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले- ‘नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा यह फैसला’

Jairam Thakur: हिमाचल में लॉटरी शुरू करने के फैसले पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। BJP विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और लॉटरी का फैसला वापस लेने की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:53 PM IST
लॉटरी के फैसले पर जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले- ‘नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा यह फैसला’

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