/लॉटरी के फैसले पर जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले- ‘नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा यह फैसला’

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है. बुधवार को भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर धरना-प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए लॉटरी को तत्काल बंद करने की मांग की.
जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी शुरू करने का फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहां के लोग ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहे हैं. उनके मुताबिक, आर्थिक संकट का हवाला देकर सरकार राजस्व जुटाने के लिए नए कर लगा रही है और अब लॉटरी को भी इसका माध्यम बनाया जा रहा है.
‘लॉटरी आदत नहीं बनाएगी कहना मजाक’
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि लॉटरी से किसी को इसकी आदत नहीं लगेगी और यह केवल भाग्य का खेल है. जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है.
उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में पहले लॉटरी के कारण कई परिवार आर्थिक संकट में फंस चुके हैं. उनके अनुसार, कुछ लोगों की जमीन और घर तक बिक गए और कर्ज के चलते कई लोगों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 के बाद प्रदेश इस लत से बाहर निकला था और अब सरकार को दोबारा ऐसी स्थिति पैदा करने से बचना चाहिए.
‘चिट्टे के बाद एक और लत को बढ़ावा’
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पहले ही नशे की समस्या से जूझ रहा है और चिट्टा गांव-गांव तक पहुंच चुका है. ऐसे समय में लॉटरी शुरू करना एक और तरह की लत को बढ़ावा देने जैसा है.
उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें लोगों को मेहनत का फल मिले, न कि हजारों लोगों का पैसा किसी एक व्यक्ति के भाग्य के नाम पर चला जाए.
भांग की खेती के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल में भांग की खेती को वैध करने के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार ने भांग की खेती को वैध करने की बात कही है, लेकिन इससे होने वाली संभावित आय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.
उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में गठित समिति को अध्ययन और दौरे का काम सौंपा गया था, लेकिन समिति ने भांग की खेती को वैध करने की कोई ऐसी सिफारिश नहीं की. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई है.
रोजगार के वादे पर कांग्रेस को घेरा
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर रोजगार के वादे पूरे नहीं करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख नौकरियां और पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश के युवा अब भी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के समय सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 1.90 लाख थी, जो अब घटकर लगभग 1.72 लाख रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार कम हो रही है.
कर्मचारी और पेंशनर भी परेशान: जयराम
नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारी और पेंशनरों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं.
उन्होंने दावा किया कि HRTC और HPTDC के कर्मचारी भी परेशान हैं और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही. जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा बेरोजगारी और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को विधानसभा के अंदर भी लगातार उठाएगी.