/लॉटरी के फैसले पर जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले- ‘नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा यह फैसला’

जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी शुरू करने का फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहां के लोग ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहे हैं. उनके मुताबिक, आर्थिक संकट का हवाला देकर सरकार राजस्व जुटाने के लिए नए कर लगा रही है और अब लॉटरी को भी इसका माध्यम बनाया जा रहा है.