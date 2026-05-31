हिमाचल में आज MC, ZP और BDC चुनावों की मतगणना; सुबह 9 बजे से शुरू होगी काउंटिंग

Himachal Election Result 2026: हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगमों (MC), 251 जिला परिषद (ZP) और 1684 पंचायत समिति (BDC) सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी. नगर निगम चुनावों के नतीजे दोपहर 12 बजे तक आने की संभावना है, जबकि जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के परिणाम घोषित होने में अधिक समय लग सकता है.

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना संबंधित विकास खंड (BDO) कार्यालयों में करवाई जाएगी. जिला परिषद सदस्यों के परिणामों की आधिकारिक घोषणा उपायुक्त (DC) करेंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्यों के विजेताओं की घोषणा संबंधित एसडीएम द्वारा की जाएगी.

चार नगर निगमों के नतीजों पर टिकी नजरें

सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों के परिणामों को लेकर राजनीतिक हलकों में खास उत्सुकता है. चूंकि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े जाते हैं, इसलिए इन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है.

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सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ये नतीजे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे प्रदेश में दोनों दलों के प्रति जनता के रुझान का संकेत मिलेगा.

91 विकास खंडों में होगी मतगणना

प्रदेश के 91 विकास खंडों में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए प्रत्येक केंद्र पर 15 से 20 टेबल लगाई जाएंगी. एक वार्ड की मतगणना के लिए लगभग 35 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं.

जहां मतों की संख्या अधिक होगी, वहां टेबलों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. वहीं पंचायत समिति (BDC) सीटों की मतगणना सामान्य तौर पर तीन चरणों में होगी, हालांकि मतों की संख्या के अनुसार इसमें बदलाव संभव है.

कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटों की गिनती

मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं. काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा मतगणना के दिन शराब के ठेके बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में वोटों की गिनती होगी और इसकी रिकॉर्डिंग अगले तीन महीनों तक सुरक्षित रखी जाएगी. वहीं मतपत्रों को भी 90 दिनों तक सीलबंद रखकर संरक्षित किया जाएगा, ताकि किसी अपील या विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके.