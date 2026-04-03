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हिमाचल में बड़ा फैसला: अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन, विधानसभा में बिल पास

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बड़ा फैसला, अब दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन. जानें क्या है नया कानून और किस पर पड़ेगा असर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:53 PM IST

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हिमाचल में बड़ा फैसला: अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन, विधानसभा में बिल पास

Himachal Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की पेंशन और भत्तों से जुड़ा एक अहम संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है. इस नए प्रावधान के तहत अब दल-बदल के चलते अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.

क्या है नया नियम?
सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में बदलाव किया गया है.
-यदि कोई विधायक 14वीं विधानसभा या उसके बाद निर्वाचित होता है
-और उसे संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के तहत अयोग्य ठहराया जाता है

तो वह पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा
अब तक इस तरह के मामलों में पेंशन रोकने का कोई प्रावधान नहीं था.

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सरकार बनाम विपक्ष
यह विधेयक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया.
-सरकार का तर्क: इससे दल-बदल पर रोक लगेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी
-बीजेपी का आरोप: यह संशोधन बदले की भावना से लाया गया है

क्यों लाना पड़ा यह कानून?
यह फैसला हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लिया गया है.
दो साल पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे पार्टी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था.

इसके बाद पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया.

किस पर पड़ेगा असर?
इस नए कानून के लागू होने के बाद:
-जो विधायक पहली बार निर्वाचित हुए और अयोग्य घोषित हुए, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी
-जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनकी केवल एक कार्यकाल की पेंशन प्रभावित होगी

कब से लागू होगा नियम?
विधानसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलते ही यह कानून लागू हो जाएगा.

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