हिमाचल में मानसून की तबाही: 972.55 करोड़ रुपये का नुकसान, अब तक 181 लोगों की मौत

राज्य चुनें
Himachal Monsoon/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों ने भारी नुकसान पहुंचाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 78 लोगों की मौत हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में 103 लोगों ने जान गंवाई है. इस तरह मानसून सीजन में अब तक कुल 181 लोगों की मौत दर्ज की गई है.
प्राकृतिक आपदाओं में 78 लोगों की मौत
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से हुई 78 मौतों में सबसे अधिक 27 लोगों की जान पेड़ या खड़ी चट्टान से गिरने की घटनाओं में गई. इसके अलावा लैंडस्लाइड में 14, अन्य कारणों से 15, आग की घटनाओं में 8, सांप के काटने से 7, डूबने से 5, फ्लैश फ्लड से 1 और बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हुई है।
जिलावार आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में चंबा में 9, कांगड़ा में 13, कुल्लू में 9, लाहौल-स्पीति में 14, मंडी में 7, शिमला में 11 और सिरमौर में 7 लोगों की जान गई है.
सड़क हादसों में चंबा और सिरमौर सबसे आगे
मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाएं भी जानलेवा साबित हुई हैं. चंबा और सिरमौर में सबसे ज्यादा 16-16 मौतें सड़क हादसों में दर्ज की गई हैं.
इसके अलावा कुल्लू में 14, शिमला में 11, कांगड़ा और सोलन में 10-10 तथा ऊना में 9 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई. बिलासपुर में 4, हमीरपुर में 1, किन्नौर में 5, लाहौल-स्पीति में 4 और मंडी में 3 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई.
972.55 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान
मानसून की बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक हिमाचल में करीब 972.55 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान दर्ज किया गया है.
इस नुकसान में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के साथ सड़कें, बिजली व्यवस्था, पेयजल योजनाएं, मकान, फसलें और विभिन्न विभागों से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं.
लगातार बारिश और मौसम संबंधी घटनाओं के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी संवेदनशील स्थिति बनी हुई है. प्रशासन और संबंधित विभाग प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.