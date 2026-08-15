हिमाचल में मानसून की तबाही: 972.55 करोड़ रुपये का नुकसान, अब तक 181 लोगों की मौत

प्राकृतिक आपदाओं में 78 लोगों की मौत

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से हुई 78 मौतों में सबसे अधिक 27 लोगों की जान पेड़ या खड़ी चट्टान से गिरने की घटनाओं में गई. इसके अलावा लैंडस्लाइड में 14, अन्य कारणों से 15, आग की घटनाओं में 8, सांप के काटने से 7, डूबने से 5, फ्लैश फ्लड से 1 और बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हुई है।