/हिमाचल में मानसून बना काल! 197 लोगों की मौत, प्राकृतिक आपदा में 81 और सड़क हादसों में 116 ने गंवाई जान

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान बारिश और प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून से 18 अगस्त तक प्राकृतिक आपदा से 81 लोगों की मौत हुई है. वहीं, सड़क हादसों में 116 लोगों की जान गई है. इस तरह प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटनाओं को मिलाकर प्रदेश में अब तक 197 लोगों की मौत हो चुकी है.