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हिमाचल में मानसून बना काल! 197 लोगों की मौत, प्राकृतिक आपदा में 81 और सड़क हादसों में 116 ने गंवाई जान

Himachal Monsoon Update: हिमाचल में मानसून के दौरान 197 लोगों की मौत हो चुकी है. प्राकृतिक आपदा में 81 और सड़क हादसों में 116 लोगों ने जान गंवाई. नुकसान 1,001 करोड़ रुपये से ज्यादा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:37 PM IST
हिमाचल में मानसून बना काल! 197 लोगों की मौत, प्राकृतिक आपदा में 81 और सड़क हादसों में 116 ने गंवाई जान

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