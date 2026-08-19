/हिमाचल में मानसून बना काल! 197 लोगों की मौत, प्राकृतिक आपदा में 81 और सड़क हादसों में 116 ने गंवाई जान

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान बारिश और प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून से 18 अगस्त तक प्राकृतिक आपदा से 81 लोगों की मौत हुई है. वहीं, सड़क हादसों में 116 लोगों की जान गई है. इस तरह प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटनाओं को मिलाकर प्रदेश में अब तक 197 लोगों की मौत हो चुकी है.
प्राकृतिक आपदा से 81 लोगों की मौत
मानसून के दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, डूबने, बिजली गिरने, आग, सांप के काटने, पेड़ और चट्टान गिरने समेत अन्य घटनाओं में 81 लोगों की जान गई.
प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा 14 मौतें लाहौल-स्पीति में दर्ज की गई हैं. इसके बाद कांगड़ा में 13, चंबा और शिमला में 12-12, कुल्लू में 9, मंडी में 8 और सिरमौर में 7 लोगों की मौत हुई है.
वहीं हमीरपुर और किन्नौर में 2-2, ऊना में 3 और सोलन में 1 व्यक्ति की जान प्राकृतिक आपदा में गई है.
सड़क हादसों में 116 लोगों की मौत
मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाएं भी जानलेवा साबित हुई हैं. प्रदेश में अब तक 116 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है.
सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 17 मौतें सिरमौर में हुई हैं. चंबा और कुल्लू में 16-16, बिलासपुर और शिमला में 14-14, कांगड़ा और ऊना में 12-12 तथा सोलन में 11 लोगों की जान गई है.
इसके अलावा किन्नौर, लाहौल-स्पीति और मंडी में 5-5 और हमीरपुर में 1 व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत दर्ज की गई है.
मानसून में 197 लोगों ने गंवाई जान
प्राकृतिक आपदा और सड़क हादसों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो 30 जून से अब तक हिमाचल में 197 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 81 मौतें प्राकृतिक आपदाओं और 116 मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हुई हैं.
1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
बारिश, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 30 जून से 18 अगस्त तक करीब 1,001.72 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है.
आगे भी खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है.