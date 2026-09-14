हिमाचल मानसून ने ली 300 जानें, ₹1683 करोड़ की संपत्ति तबाह; 19 सितंबर तक बारिश के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. 1 जून से 13 सितंबर तक प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और सड़क हादसों में 300 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें सबसे अधिक 180 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं. इसके अलावा भूस्खलन से 18, पानी में डूबने से 13 और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है.