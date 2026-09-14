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हिमाचल मानसून ने ली 300 जानें, ₹1683 करोड़ की संपत्ति तबाह; 19 सितंबर तक बारिश के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल में मानसून सीजन में 300 लोगों की मौत और ₹1683 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ. 19 सितंबर तक बारिश के आसार हैं, तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:50 AM IST
हिमाचल मानसून ने ली 300 जानें, ₹1683 करोड़ की संपत्ति तबाह; 19 सितंबर तक बारिश के आसार

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