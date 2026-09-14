हिमाचल मानसून ने ली 300 जानें, ₹1683 करोड़ की संपत्ति तबाह; 19 सितंबर तक बारिश के आसार

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. 1 जून से 13 सितंबर तक प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और सड़क हादसों में 300 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें सबसे अधिक 180 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं. इसके अलावा भूस्खलन से 18, पानी में डूबने से 13 और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है.
मानसून के दौरान प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है. बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक करीब 1683 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित हुई है. इसमें अकेले लोक निर्माण विभाग (PWD) को लगभग 1231 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. प्रदेश में 129 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 502 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है.
19 सितंबर तक जारी रह सकता है बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है और इसकी विदाई में करीब डेढ़ से दो सप्ताह का समय लग सकता है. 19 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. हालांकि फिलहाल किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
मौसम विभाग के मुताबिक 16 सितंबर को मानसून की गतिविधियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं. इस दिन चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. अगले एक सप्ताह में प्रदेश में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है.
अगले 4-5 दिन में 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान
बारिश और बादलों के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है. फिलहाल हिमाचल के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है.
सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के बादल रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है.
71 सड़कें और 24 पेयजल योजनाएं प्रभावित
पिछले 24 घंटों के दौरान भी हिमाचल के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई. इसके चलते प्रदेश में 71 सड़कें और 24 पेयजल योजनाएं बंद हैं. प्रशासन और संबंधित विभाग प्रभावित क्षेत्रों में बहाली के काम में जुटे हैं.
सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश
मानसून सीजन के दौरान हिमाचल में अब तक सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, अलग-अलग दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है.
कुल मिलाकर मानसून की विदाई से पहले हिमाचल में मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.