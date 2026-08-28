हिमाचल में 30 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून, 6 जिलों में येलो अलर्ट

Himachal Weather Update(संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 अगस्त की शाम से प्रदेश में मानसून का नया दौर शुरू होगा, जो 3 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 1 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.