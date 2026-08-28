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हिमाचल में 30 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून, 6 जिलों में येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त की शाम से मानसून फिर सक्रिय होगा और 3 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 1 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:32 PM IST
हिमाचल में 30 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून, 6 जिलों में येलो अलर्ट

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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