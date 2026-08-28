हिमाचल में 30 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून, 6 जिलों में येलो अलर्ट

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Himachal Weather Update(संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 अगस्त की शाम से प्रदेश में मानसून का नया दौर शुरू होगा, जो 3 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 1 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग ने बारिश के दौरान नदियों, स्थानीय नालों और जल स्रोतों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई है. इसके अलावा कई इलाकों में दृश्यता कम होने की भी आशंका है. ऐसे में लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
30 अगस्त की शाम से बदलेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. नाहन में सबसे अधिक 50 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कांगड़ा और बिलासपुर में करीब 35 मिमी बारिश हुई.
28 और 29 अगस्त को मध्यवर्ती जिलों में दोपहर या शाम के समय कुछ स्थानों पर एक से दो घंटे बारिश हो सकती है. इसके बाद 30 अगस्त की देर शाम से मानसून फिर सक्रिय होगा और इसका प्रभाव 3 सितंबर तक देखने को मिलेगा.
1 सितंबर को छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त को कांगड़ा, सिरमौर और बिलासपुर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं 1 सितंबर को चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
2 और 3 सितंबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता बनी रहने की संभावना है. लगातार बारिश के कारण नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ सकता है.
तापमान में बढ़ोतरी, मानसून सक्रिय होते ही मिलेगी राहत
पिछले दिनों बारिश की गतिविधियां कम होने के कारण प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. शिमला जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 28 से 29 डिग्री और मैदानी जिलों में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
ऊना में सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. केलांग और कांगड़ा में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक रहा. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगले दो दिनों में तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 30 अगस्त की शाम से मानसून सक्रिय होने के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है.
हिमाचल में सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश
मानसून सीजन में 1 जून से 28 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सामान्य से औसतन 10 फीसदी कम बारिश हुई है. लाहौल-स्पीति में सामान्य से 57 फीसदी, हमीरपुर में 35 फीसदी और मंडी में 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.
इसके विपरीत शिमला और कुल्लू में सामान्य से 15 से 18 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है. कांगड़ा, सोलन सहित कई अन्य जिलों में बारिश सामान्य के आसपास रही है.
बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी
30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच मौसम में बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. खासकर शिमला, सोलन, सिरमौर और भारी बारिश वाले क्षेत्रों में दृश्यता कम होने की संभावना है. लगातार बारिश के कारण प्रमुख नदियों, स्थानीय नालों और जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ सकता है.