हिमाचल में फिर एक्टिव हुआ मानसून: कांगड़ा में भारी बारिश, आज 3 जिलों में यलो अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में करीब एक सप्ताह तक कमजोर रहने के बाद मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. बीती रात कांगड़ा जिले में भारी बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई. शिमला समेत ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है.
मौसम विभाग (IMD) ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अगले पांच दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
शिमला में पेड़ गिरने से दो कारें क्षतिग्रस्त
बीती शाम शिमला, सोलन और सिरमौर के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई. शिमला के खलीणी में भारी बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ गिर गया. पेड़ की चपेट में आने से दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं.
23 से 30 अगस्त तक 51% कम बारिश
प्रदेश में पिछले सात दिनों के दौरान मानसून कमजोर रहा. 23 से 30 अगस्त के बीच हिमाचल में सामान्य से 51% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान अधिकांश जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम रही.
जिलावार आंकड़ों के मुताबिक, बिलासपुर में सामान्य से 3% कम, चंबा में 78%, हमीरपुर में 74%, कांगड़ा में 20%, किन्नौर में 96%, कुल्लू में 98%, लाहौल-स्पीति में 99%, मंडी में 39%, शिमला में 63%, सोलन में 40% और ऊना में 24% कम बारिश हुई. वहीं, सिरमौर में सामान्य से 3% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई.
कुल मानसून सीजन में 11% बारिश कम
पूरे मानसून सीजन की बात करें तो हिमाचल में अब तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई है. 1 जून से 30 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य तौर पर 608.7 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार अब तक 542.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.
बारिश की कमी का असर तापमान पर भी देखने को मिला है. प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया. केलांग में अधिकतम तापमान सामान्य से 8.4 डिग्री ज्यादा रहा और पारा 27.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है. बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ सकती है.