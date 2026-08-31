हिमाचल में फिर एक्टिव हुआ मानसून: कांगड़ा में भारी बारिश, आज 3 जिलों में यलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में करीब एक सप्ताह तक कमजोर रहने के बाद मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. बीती रात कांगड़ा जिले में भारी बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई. शिमला समेत ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है.