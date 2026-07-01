/हिमाचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय, अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार; कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. बुधवार, 1 जुलाई तक मानसून ने पूरे राज्य को कवर कर लिया है, जिसके बाद राजधानी शिमला समेत अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक प्रदेश में मानसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार, इस बार मानसून अपने सामान्य समय से करीब पांच दिन की देरी से पहुंचा है. हालांकि अब इसके अगले एक सप्ताह तक सक्रिय रहने की संभावना है.
विभाग ने सिरमौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा और एक अन्य संवेदनशील जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है.
2 और 3 जुलाई को सबसे अधिक बारिश का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर 12 से 20 सेंटीमीटर तक मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है.
कांगड़ा में सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. कांगड़ा जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जहां कुछ स्थानों पर करीब 10 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई.
जून में सामान्य से कम रही बारिश
मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 22 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. वहीं जुलाई में भी कुल मिलाकर सामान्य से थोड़ी कम वर्षा होने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद बीच-बीच में भारी बारिश के तीव्र दौर आते रहेंगे.
अगले एक सप्ताह सतर्क रहने की जरूरत
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है. साथ ही यात्रा से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर जांचने की अपील की गई है.