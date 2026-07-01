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हिमाचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय, अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार; कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है. 2 और 3 जुलाई को 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:25 PM IST
हिमाचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय, अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार; कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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