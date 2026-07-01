/हिमाचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय, अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार; कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. बुधवार, 1 जुलाई तक मानसून ने पूरे राज्य को कवर कर लिया है, जिसके बाद राजधानी शिमला समेत अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक प्रदेश में मानसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.