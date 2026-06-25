अगले छह दिन मौसम रहेगा सक्रिय

मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम खराब बने रहने का अनुमान जताया है. 28 जून तक कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 29 और 30 जून को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. प्रशासन और लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.