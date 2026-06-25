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हिमाचल में मानसून की रफ्तार धीमी, जून में 29% कम बारिश; 29-30 जून को भारी वर्षा की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री में देरी के आसार हैं. जून में अब तक 29% कम बारिश दर्ज हुई है. मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानें ताजा मौसम अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:38 AM IST
हिमाचल में मानसून की रफ्तार धीमी, जून में 29% कम बारिश; 29-30 जून को भारी वर्षा की चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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