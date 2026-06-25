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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक अभी और इंतजार करा सकती है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून अपने निर्धारित समय से करीब चार दिन पीछे चल रहा है और अगले चार से पांच दिनों तक इसके प्रदेश में पहुंचने की संभावना कम दिखाई दे रही है. इस बीच, जून महीने में अब तक सामान्य से 29 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.
IMD के आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 24 जून के बीच प्रदेश में औसतन 71 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि में केवल 50.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.
अगले छह दिन मौसम रहेगा सक्रिय
मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम खराब बने रहने का अनुमान जताया है. 28 जून तक कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 29 और 30 जून को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. प्रशासन और लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
बारिश से मिली गर्मी से राहत
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. सुंदरनगर में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा शिमला में 9.6 मिलीमीटर और सोलन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई.
पहाड़ों का मौसम हुआ सुहावना
ताजा बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशनुमा हो गया है. तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटन के लिए पहुंचे पर्यटकों को भी राहत मिली है.
शिमला समेत कई शहरों में तापमान गिरा
राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 4.3 डिग्री की गिरावट के बाद 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सोलन में तापमान 3.2 डिग्री कम होकर 29.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है.
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने आगामी दिनों में संभावित भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम की ताजा जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की सलाह दी गई है.