/हिमाचल में अगले 48 घंटे बेहद भारी! मानसून की एंट्री के साथ 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Himachal Weather/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश में मानसून अगले दो दिनों में सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 जुलाई से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी और 5 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. विभाग ने इस अवधि के लिए बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.