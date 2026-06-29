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हिमाचल में अगले 48 घंटे बेहद भारी! मानसून की एंट्री के साथ 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों में मानसून की दस्तक होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 1 से 5 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 29, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:48 AM IST
हिमाचल में अगले 48 घंटे बेहद भारी! मानसून की एंट्री के साथ 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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