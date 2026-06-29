/हिमाचल में अगले 48 घंटे बेहद भारी! मानसून की एंट्री के साथ 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट

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Himachal Weather/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश में मानसून अगले दो दिनों में सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 जुलाई से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी और 5 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. विभाग ने इस अवधि के लिए बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.
1 से 5 जुलाई के बीच तेज बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.
2 और 3 जुलाई को कई क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है.
पिछले 24 घंटे में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश?
मुरारी देवी (मंडी) 63.6
ब्रह्माणी (बिलासपुर) 51.4
घाघस 50.0
बीजाही (मंडी) 45.7
स्लाप्पड़ (मंडी) 45.1
किन खतरों को लेकर चेतावनी?
-भूस्खलन की आशंका
-फ्लैश फ्लड का खतरा
-निचले इलाकों में जलभराव
-तेज हवाओं से पेड़ और बिजली लाइन प्रभावित होने की संभावना
लोगों और पर्यटकों के लिए सलाह
-नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें।
-भूस्खलन संभावित मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतें।
-तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।
मानसून कब तक पहुंचेगा?
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में मानसून हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह प्रवेश कर सकता है। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा गतिविधियां देखने को मिलेंगी।
मुख्य अपडेट
1–5 जुलाई
मानसून सक्रिय
अगले 2 दिन
भारी बारिश
1–5 जुलाई
बहुत भारी बारिश
2–3 जुलाई
तेज हवाएं
60 किमी/घंटा तक