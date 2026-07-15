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हिमाचल में 18 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून, 20-21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा. IMD ने 20 और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:45 PM IST
हिमाचल में 18 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून, 20-21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश की चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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