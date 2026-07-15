/हिमाचल में 18 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून, 20-21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश की चेतावनी

राज्य चुनें
Himachal Weather/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा मानसून अब फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 18 जुलाई से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी, जिसके बाद कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. फिलहाल 17 जुलाई तक मानसून कमजोर बना रहेगा, जिससे तापमान सामान्य से ऊपर रहने और गर्मी का असर जारी रहने के आसार हैं.
20 और 21 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 18 और 19 जुलाई के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट, जबकि 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रह सकता है.
इन जिलों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर
मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में भारी बारिश का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. वहीं किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सोलन में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा
लगातार होने वाली बारिश को देखते हुए विभाग ने चेतावनी दी है कि मध्य और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही कृषि और बागवानी को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है.
मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सलाह दी है कि 18 से 23 जुलाई के बीच नदी-नालों, खड्डों और अन्य जल स्रोतों से दूर रहें, संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें.
बारिश से पहले बढ़ेगा तापमान
मानसून की सुस्ती के कारण पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि 17 जुलाई तक गर्मी का असर रहेगा, लेकिन 18 जुलाई से बारिश शुरू होने के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी.
जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश
आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 14 जुलाई के बीच प्रदेश में कुल मिलाकर सामान्य से 11 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई है. हालांकि जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 12 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है.
इस दौरान किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन में सबसे अधिक वर्षा हुई है, जबकि हमीरपुर और लाहौल-स्पीति में सबसे कम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर 18-19 जुलाई के येलो अलर्ट को भी अपडेट किया जा सकता है.