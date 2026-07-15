/हिमाचल में 18 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून, 20-21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट; भारी बारिश की चेतावनी

बारिश से पहले बढ़ेगा तापमान

मानसून की सुस्ती के कारण पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि 17 जुलाई तक गर्मी का असर रहेगा, लेकिन 18 जुलाई से बारिश शुरू होने के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी.