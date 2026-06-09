Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /मानसून से पहले हिमाचल सरकार अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में राशन और ईंधन भंडारण के निर्देश

मानसून से पहले हिमाचल सरकार अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में राशन और ईंधन भंडारण के निर्देश

Himachal Disaster Management: हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने समीक्षा बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और ईंधन भंडारण, बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:09 PM IST
मानसून से पहले हिमाचल सरकार अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में राशन और ईंधन भंडारण के निर्देश

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मानसून से पहले सरकार अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में राशन-ईंधन भंडारण के निर्देश
Himachal Disaster Management5 min ago
2
Harpal Singh Cheema10 min ago
3
Vajra Yog 202639 min ago
4
FIFA World Cup 202640 min ago
5
faridkot news43 min ago