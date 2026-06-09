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Shimla News: आगामी मानसून सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत तैयारियों को और मजबूत करने के लिए व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने मंगलवार को जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून के दौरान संभावित चुनौतियों और तैयारियों का आकलन किया.
बैठक में भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, प्रभावी चेतावनी प्रणाली और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र पर विशेष जोर दिया गया.
संवेदनशील इलाकों में पहले से होगा जरूरी सामान का भंडारण
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरदराज और आपदा संभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, दवाइयों और आवश्यक ईंधन का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
बांध प्रबंधन को लेकर भी सख्त निर्देश
बैठक के दौरान बांध प्राधिकरणों को चेतावनी संबंधी सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया. साथ ही जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन और लोगों को समय रहते सूचना देने के निर्देश भी जारी किए गए.
मौसम और बाढ़ पूर्वानुमान पर हुई चर्चा
बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मानसून के पूर्वानुमान, मौसम के रुझानों और चेतावनी प्रणालियों पर प्रस्तुति दी. वहीं केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की जानकारी साझा की.
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बताईं तैयारियां
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के अधिकारियों ने मानसून के दौरान उपलब्ध संसाधनों, राहत उपकरणों और आपातकालीन तैयारियों की जानकारी दी. इसके अलावा लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत बोर्ड, कृषि, बागवानी, वन, पशुपालन और परिवहन विभागों ने भी अपनी तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया.
सरकार ने राहत एवं बचाव को दी प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मानसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रखे हुए है और सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.