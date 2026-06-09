सरकार ने राहत एवं बचाव को दी प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मानसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रखे हुए है और सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.