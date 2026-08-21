/हिमाचल मानसून सत्र के पहले दिन सियासी घमासान, रोजगार के मुद्दे पर BJP का प्रदर्शन; CM सुक्खू ने किया पलटवार

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ही सियासी गर्माहट के साथ हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सरकार पर युवाओं से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया.
विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि मानसून सत्र के दौरान रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा. भाजपा ने विधानसभा में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित कर रोजगार और बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है.
BJP विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार को घेरा
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल के युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद अब तक युवाओं को अपेक्षा के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पाया है.
रणधीर शर्मा ने सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है. उन्होंने मांग की कि सदन का पूरा बिजनेस स्थगित कर प्रदेश में रोजगार की स्थिति पर गंभीर चर्चा कराई जाए.
CM सुक्खू ने BJP के प्रदर्शन पर साधा निशाना
भाजपा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा विधायक आंतरिक कलह के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता केवल दिखावे के लिए और पार्टी हाईकमान की नजरों में बने रहने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा के भीतर चल रही कथित खींचतान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के कुछ विधायक नेता प्रतिपक्ष को उनके पद से हटाना चाहते हैं.
पहले ही दिन टकराव के संकेत
मानसून सत्र के पहले दिन जिस तरह रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आए, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सियासी घमासान देखने को मिल सकता है. बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों और युवाओं से किए गए चुनावी वादे विपक्ष के प्रमुख मुद्दे रहने की संभावना है.