/हिमाचल मानसून सत्र के पहले दिन सियासी घमासान, रोजगार के मुद्दे पर BJP का प्रदर्शन; CM सुक्खू ने किया पलटवार

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ही सियासी गर्माहट के साथ हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सरकार पर युवाओं से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया.