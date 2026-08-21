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हिमाचल मानसून सत्र के पहले दिन सियासी घमासान, रोजगार के मुद्दे पर BJP का प्रदर्शन; CM सुक्खू ने किया पलटवार

Himachal Assembly Monsoon Session: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत रोजगार के मुद्दे पर BJP के प्रदर्शन से हुई। रणधीर शर्मा ने सरकार को घेरा, CM सुक्खू ने विपक्ष पर पलटवार किया।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:22 PM IST
हिमाचल मानसून सत्र के पहले दिन सियासी घमासान, रोजगार के मुद्दे पर BJP का प्रदर्शन; CM सुक्खू ने किया पलटवार

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