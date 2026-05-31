BJP का बड़ा दावा: 4 में से 3 नगर निगमों में कांग्रेस की हार, सरकार पर लगाया कुशासन का आरोप

Himachal Municipal Election 2026: हिमाचल नगर निकाय चुनावों के बाद BJP ने दावा किया है कि कांग्रेस को चार में से तीन नगर निगमों में हार मिली है. BJP ने इसे सरकार के खिलाफ जनादेश बताते हुए सुक्खू सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं.
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Himachal Nagar Nigam Election Result: हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद सियासत तेज हो गई है. भाजपा ने दावा किया है कि चार में से तीन नगर निगमों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. भाजपा का कहना है कि यह परिणाम राज्य की सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट जनादेश है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका दिया है. उनके अनुसार, प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को खारिज किया है और यह नतीजे सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह की तरह हैं.
भाजपा का आरोप: जनता ने नकारा कांग्रेस का शासन
डॉ. बिंदल ने दावा किया कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अधिकांश नगर परिषदों व नगर पंचायतों में बढ़त हासिल की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 75 से 80 प्रतिशत जीत के दावे वास्तविकता से दूर हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नगर निकायों के परिणामों के बाद जानबूझकर अधिसूचनाएं रोकीं, जिसके चलते भाजपा को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा.
पंचायत चुनावों और नगर निकायों पर भी बयान
भाजपा नेता ने यह भी कहा कि पंचायत चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है. उनके अनुसार, हजारों पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान और उपप्रधान पदों पर जीत हासिल हुई है, जिसे उन्होंने जनता के समर्थन का प्रमाण बताया.
नगर निगमों में सीटों को लेकर दावे
डॉ. बिंदल ने दावा किया कि:
-मंडी नगर निगम में भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीतीं
-धर्मशाला में 10 सीटों पर जीत दर्ज की
-सोलन में भी भाजपा को 10 सीटें मिलीं
उन्होंने कहा कि यह परिणाम प्रदेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत दे रहे हैं.
सरकार पर तीखे आरोप
भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर वादों से पीछे हटने, बेरोजगारी बढ़ाने और विकास कार्य ठप करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों—महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों—में असंतोष बढ़ा है.
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा लोकतंत्र और जनादेश की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और जनता की आवाज को हर स्तर पर उठाएगी.