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हिमाचल नगर निगम चुनाव: बीजेपी ने आपदा में नहीं दिया साथ, जनता देगी जवाब- सुरेंद्र चौहान

Himachal Municipal Elections​: नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मुश्किल समय में हिमाचल प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद भाजपा ने प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 12, 2026, 08:36 AM IST

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हिमाचल नगर निगम चुनाव: बीजेपी ने आपदा में नहीं दिया साथ, जनता देगी जवाब- सुरेंद्र चौहान

Himachal Municipal Elections​ (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में 17 मई को होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी बीच सुरेंद्र चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी चारों नगर निगमों में जीत दर्ज करेगी. कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कई वार्डों में प्रभारी बनाकर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है.

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मुश्किल समय में हिमाचल प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद भाजपा ने प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए. उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों ने भी नगर निगमों के विकास और लोगों की समस्याओं को लेकर कोई विशेष योगदान नहीं दिया.

सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब राज्य सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई थी, लेकिन उस समय भी भाजपा ने प्रदेश की जनता का समर्थन नहीं किया. उन्होंने कहा कि आपदा के समय लोगों को केंद्र सरकार और भाजपा से जिस मदद की उम्मीद थी, वह नहीं मिली.

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उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों को अच्छी तरह समझ चुकी है और आगामी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का मन बना चुकी है. सुरेंद्र चौहान ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और चारों नगर निगमों में पार्टी जीत हासिल करेगी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि भाजपा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है. सुरेंद्र चौहान ने विश्वास जताया कि जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर भाजपा को करारा जवाब देगी.

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