हिमाचल में ‘अफसरों की फौज’ होगी कम! CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान, IAS के 23 पद घटेंगे

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Shimla (संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से मंडी के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया. मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने इन बसों को पर्यावरण सुरक्षा और HRTC की आर्थिक स्थिति के लिए लाभकारी बताया.
मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बड़े अफसरों की फौज की नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारियों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 153 से घटाकर 130 करने जा रही है. इसी तरह भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के 118 पदों को घटाकर 83 किया जाएगा, जबकि भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के 96 पदों की संख्या में भी कमी की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का काम 100 से 110 IAS अधिकारियों से भी चल सकता है, लेकिन अधिकारियों के सुझाव के बाद इनकी संख्या 130 रखने का निर्णय लिया गया है. अधिकारियों की संख्या कम करने से प्रदेश के करीब 200 करोड़ रुपये बचेंगे. उन्होंने कहा कि संसाधनों का बेहतर उपयोग जरूरी है.
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, सरकार उन्हें नहीं रोक रही है और उनकी फाइलों को भी जल्द मंजूरी दी जा रही है. अधिकारियों को भी स्थिति की समझ है और वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आगे आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में भी अधिकारियों की संख्या कम की जाएग.
मंडी में 18 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक दिवसीय दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका यह दौरा राजनीतिक नहीं है. उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रियंका गांधी मंडी आई थीं और उन्होंने एक स्कूल के निर्माण का वादा किया था. उसी वादे को पूरा करने के लिए वह मंडी आ रही हैं और स्कूल के बच्चों से मुलाकात करेंगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर में सोलन में होने वाली एक राजनीतिक जनसभा में भी प्रियंका गांधी के आने का कार्यक्रम है.
विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और चरणबद्ध तरीके से उन्हें लाभ दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर को पहले अपने कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए, जब वे प्रदेश पर करोड़ों रुपये की देनदारियां छोड़ गए थे.