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पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, निर्विरोध जीत पर मिलेगा करोड़ों का फंड

Himachal Panchayat Election News: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लोगों से अपील की है कि पंचायत प्रतिनिधियों का चयन आपसी सहमति से किया जाए, ताकि चुनावी खर्च को कम किया जा सके और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा सके. उन्होंने बताया कि पंचायत चुनावों में करीब 80 करोड़ रुपये तक खर्च होता है और इसमें बड़ी सरकारी मशीनरी भी लगती है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:30 PM IST

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पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, निर्विरोध जीत पर मिलेगा करोड़ों का फंड

Himachal Panchayat Election News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों, बीडीसी और जिला परिषद के लिए प्रोत्साहन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लोगों से अपील की है कि पंचायत प्रतिनिधियों का चयन आपसी सहमति से किया जाए, ताकि चुनावी खर्च को कम किया जा सके और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा सके. उन्होंने बताया कि पंचायत चुनावों में करीब 80 करोड़ रुपये तक खर्च होता है और इसमें बड़ी सरकारी मशीनरी भी लगती है.

मंत्री ने जानकारी दी कि अब निर्विरोध चुनी गई पंचायत को 20 लाख रुपये, बीडीसी को 50 लाख रुपये और जिला परिषद को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे पहले यह राशि क्रमशः 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपये थी. उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपसी भाईचारा भी मजबूत होगा.

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उन्होंने बताया कि पिछली बार 104 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई थीं और इस बार इससे अधिक संख्या में पंचायतों के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है. मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि आपसी सहमति बनाकर प्रतिनिधियों का चयन करें, ताकि मिलने वाली राशि का उपयोग गांवों के विकास में किया जा सके.

इसके अलावा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. नगर परिषद और नगर निगम चुनावों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही पंचायती राज चुनावों की घोषणा भी हो सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते.

महिला आरक्षण बिल को लेकर मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोगों को भ्रमित करने का काम करती है और चुनाव के समय नए मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है और इसका समर्थन करेगी.

फिलहाल, सरकार की इस पहल को पंचायत स्तर पर विकास और सहमति आधारित चुनावों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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