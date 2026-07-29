/हिमाचल में NSUI चुनाव प्रक्रिया शुरू, जिला और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुए ऑनलाइन नामांकन

यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम

-31 जुलाई तक कॉलेज और विश्वविद्यालय इकाइयों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे.

-4 अगस्त से 1 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलेगा.

-2 सितंबर सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी.

-6 अक्टूबर को कॉलेज और विश्वविद्यालय इकाइयों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

-7 से 9 अक्टूबर तक जिला और प्रदेश स्तर के चुनावों के लिए नामांकन होंगे.

-17 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा.

-20 अक्टूबर को जिला और प्रदेश नेतृत्व के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.