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हिमाचल में NSUI चुनाव प्रक्रिया शुरू, जिला और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुए ऑनलाइन नामांकन

हिमाचल प्रदेश में NSUI चुनाव 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया, चुनाव कार्यक्रम, सदस्यता अभियान और महत्वपूर्ण तारीखें.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:41 PM IST
हिमाचल में NSUI चुनाव प्रक्रिया शुरू, जिला और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुए ऑनलाइन नामांकन

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