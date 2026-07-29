/हिमाचल में NSUI चुनाव प्रक्रिया शुरू, जिला और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुए ऑनलाइन नामांकन

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Kullu News: हिमाचल प्रदेश में छात्र संगठन एनएसयूआई (NSUI) ने संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से नामांकन भरे जा रहे हैं. इच्छुक युवा निर्धारित ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जोनल रिटर्निंग अधिकारी अनूपा शेखर ने बताया कि प्रदेश के करीब 400 सरकारी और निजी कॉलेजों, आईटीआई और विश्वविद्यालयों में चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस पहल का उद्देश्य छात्र राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाना और जमीनी स्तर से नए नेतृत्व को आगे लाना है.
दो चरणों में होंगे चुनाव
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में कॉलेज और विश्वविद्यालय इकाइयों के अध्यक्षों का चुनाव होगा. इसके बाद चुने गए प्रतिनिधि जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन तथा जिला एवं प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेंगे.
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम
-31 जुलाई तक कॉलेज और विश्वविद्यालय इकाइयों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे.
-4 अगस्त से 1 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलेगा.
-2 सितंबर सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी.
-6 अक्टूबर को कॉलेज और विश्वविद्यालय इकाइयों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
-7 से 9 अक्टूबर तक जिला और प्रदेश स्तर के चुनावों के लिए नामांकन होंगे.
-17 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा.
-20 अक्टूबर को जिला और प्रदेश नेतृत्व के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
एनएसयूआई ने प्रदेशभर के युवाओं से अपील की है कि वे संगठन के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें. इस नई व्यवस्था से संगठन में पारदर्शिता और युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है.