पंचायत चौकीदारों की मांगों पर CM सुक्खू का बड़ा फैसला, पात्र चौकीदार होंगे नियमित

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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायत चौकीदारों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के रुख को स्पष्ट किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और सेवा की पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने यह बात चौड़ा मैदान में आयोजित पंचायत चौकीदार यूनियन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चौकीदारों के हितों के संरक्षण के लिए संवेदनशील है और उनके कल्याण को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.
पंचायत चौकीदारों के मानदेय में भी बढ़ोतरी
सीएम सुक्खू ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. बढ़ोतरी के बाद पंचायत चौकीदारों को अब 9 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है. प्रदेश की संपदा का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए दूरगामी फैसले लिए जा रहे हैं. साथ ही सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नियमों और कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं.
भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा दावा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है. उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल के संसाधनों और संपदा पर प्रदेश के वाजिब अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.
जल विद्युत परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के अधिकारों को सुरक्षित कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
OPS को लेकर भाजपा पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से लिया गया है.
सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा ओपीएस को बंद करने के मंसूबे बना रही है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों के लिए समर्थन मूल्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है.
इसके तहत प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं पर 80 रुपये प्रति किलो, मक्की पर 50 रुपये प्रति किलो और कच्ची हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है.
इसके अलावा किसानों को गाय के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 71 रुपये प्रति लीटर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों और समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है.