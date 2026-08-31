पंचायत चौकीदारों की मांगों पर CM सुक्खू का बड़ा फैसला, पात्र चौकीदार होंगे नियमित

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायत चौकीदारों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के रुख को स्पष्ट किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और सेवा की पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है.