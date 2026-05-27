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पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में भाजपा का बड़ा दावा, 75% पंचायतों में मिली बढ़त: डॉ. राजीव बिंदल

Rajeev Bindal: हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण के बाद भाजपा ने 75 फीसदी पंचायतों में जीत का दावा किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जनता से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 27, 2026, 03:46 PM IST

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पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में भाजपा का बड़ा दावा, 75% पंचायतों में मिली बढ़त: डॉ. राजीव बिंदल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के बाद भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पहले चरण में प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान और उपप्रधान उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है.

उन्होंने बताया कि 26 मई को प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ था और देर रात तक मिले रुझानों व रिपोर्टों के आधार पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जनसमर्थन मिला है.

कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश: बिंदल
डॉ. बिंदल ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे स्पष्ट संकेत देते हैं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से नाराज है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन ढाई साल के कार्यकाल में जनता को केवल महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा.

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उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और किसानों-बागवानों को राहत देने के दावे केवल घोषणाओं तक सीमित रह गए हैं.

गांव-गांव में कांग्रेस के खिलाफ दिखा आक्रोश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान गांव-गांव में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिला. उन्होंने दावा किया कि कई बड़े कांग्रेस नेताओं और राजनीतिक दिग्गजों को अपने क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है.

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने में विफल रही है और केवल राजनीतिक लाभ की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बढ़ती कीमतों से परेशान है.

भाजपा ने विकास और पारदर्शिता की राजनीति की: भाजपा
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा हमेशा गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हितों को प्राथमिकता देती आई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को मिल रही विकास योजनाओं और सहायता का भी उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के परिणाम भाजपा की नीतियों और संगठन पर जनता के भरोसे को दर्शाते हैं. साथ ही उन्होंने सभी विजयी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इसे जनता की जीत बताया.

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