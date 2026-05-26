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हमीरपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू, 83 पंचायतों में सुबह से मतदान जारी

Hamirpur Panchayat Election: हमीरपुर जिले की 83 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही युवा और महिला मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिला.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 26, 2026, 10:46 AM IST

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हमीरपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू, 83 पंचायतों में सुबह से मतदान जारी

Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के तहत आज 83 ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है. सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया शाम 3 बजे तक जारी रहेगी। मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.

इस चरण में प्रधान और उपप्रधान के 83-83 पदों के साथ पंचायत वार्ड सदस्यों के 481 पदों का फैसला होगा. वहीं जिला परिषद और बीडीसी उम्मीदवारों की किस्मत भी मतपेटियों में बंद हो जाएगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं.

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युवाओं में दिखा खास उत्साह
पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा मतदाता अविनाश ने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया है और युवाओं को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रामीण विकास और युवा शक्ति को ध्यान में रखकर मतदान किया.

वहीं युवा मतदाता अखिल ने कहा कि पहली बार वोट डालकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है. उन्होंने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपना वोट डाला.

महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर किया मतदान
ग्रामीण मतदाता पुरान चंद ने लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि पंचायत के विकास में मतदान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे प्रतिनिधि को वोट दिया है जो पंचायत की समस्याओं को समझकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके.

महिला मतदाता शुक्ला देवी ने कहा कि इस बार पंचायत प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिससे महिलाएं अपनी समस्याएं खुलकर रख सकेंगी. उन्होंने महिलाओं के उत्थान और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान किया.

वहीं सुनीता देवी ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज दोनों को संभालने में अहम भूमिका निभाती हैं. उन्हें उम्मीद है कि नई पंचायत ग्रामीण समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करेगी और विकास कार्यों को गति देगी.

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