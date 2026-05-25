हिमाचल की 1293 पंचायतों में कल मतदान, 6500 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां आज होंगी रवाना

Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. प्रदेश की 1293 पंचायतों में बुधवार को पहले चरण का मतदान होगा. इसके लिए 6500 से अधिक पोलिंग पार्टियों को आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा. वहीं दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में तैनात होने वाली करीब 450 पोलिंग पार्टियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं.

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बाकी मतदान दलों को आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के जरिए मतपेटियों और चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाएगा. सभी पोलिंग पार्टियों को शाम तक मतदान केंद्र पूरी तरह तैयार करने होंगे, ताकि बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो सके. मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा.

मतदान के बाद होगी मतगणना

मतदान समाप्त होने के बाद पंचायत भवनों में प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के मतों की गिनती की जाएगी. वहीं पंचायत समिति सदस्य (BDC) और जिला परिषद के वोटों की गिनती 31 मई को होगी. तब तक इनकी मतपेटियों को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा.

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पांच रंगों के होंगे मतपत्र

पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग पदों के लिए अलग रंग के मतपत्र तय किए हैं—

वार्ड सदस्य — सफेद रंग

उपप्रधान — पीला रंग

प्रधान — हल्का हरा रंग

पंचायत समिति सदस्य (BDC) — गुलाबी रंग

जिला परिषद सदस्य — नीला रंग

तीन चरणों में हो रहे चुनाव

प्रदेश की 1258 पंचायतों में 26 मई को मतदान होगा, जबकि 1170 पंचायतों में 28 मई को वोट डाले जाएंगे. पंचायत चुनाव प्रक्रिया 31 मई को BDC और जिला परिषद मतगणना के साथ पूरी होगी.

इस बार 131 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं. बाकी पंचायतों में तीन चरणों में मतदान कराया जा रहा है.

31 हजार से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे

इन चुनावों में कुल 3,754 प्रधान, 3,754 उपप्रधान, 21,654 वार्ड सदस्य, 1,769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे. प्रदेशभर में 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

50 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

पंचायत चुनाव में कुल 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 25,67,770 पुरुष, 25,11,249 महिलाएं और 29 अन्य मतदाता शामिल हैं.