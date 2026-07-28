/हिमाचल में पेपर लीक पर बड़ा एक्शन! CM सुक्खू बोले- आएगा श्वेत पत्र, भर्ती घोटालों की खुलेगी पूरी पोल

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CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर बड़ा ऐलान किया है. सरकार जल्द श्वेत पत्र लाएगी और कैबिनेट में प्रस्ताव पेश करेगी. समिति बनाकर पूरे मामले की जांच और चार्जशीट जनता के सामने रखी जाएगी.
Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं का सबसे अधिक नुकसान उन युवाओं को हुआ है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही और उनकी न्याय की मांग का समर्थन किया. उनका कहना था कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है.
भाजपा कार्यकाल के मामलों पर बनेगा श्वेत पत्र
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित पेपर लीक, भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) तैयार करेगी. इसके लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव लाया जाएगा.
समिति करेगी मामलों की समीक्षा
मुख्यमंत्री के अनुसार, इन मामलों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी. समिति सभी तथ्यों का अध्ययन कर जिम्मेदार लोगों से जुड़े मामलों का विस्तृत विवरण तैयार करेगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिल सके.
पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भर्ती और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, युवाओं का विश्वास बहाल करना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है. उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी.