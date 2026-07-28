/हिमाचल में पेपर लीक पर बड़ा एक्शन! CM सुक्खू बोले- आएगा श्वेत पत्र, भर्ती घोटालों की खुलेगी पूरी पोल

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं का सबसे अधिक नुकसान उन युवाओं को हुआ है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी.