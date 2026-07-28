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हिमाचल में पेपर लीक पर बड़ा एक्शन! CM सुक्खू बोले- आएगा श्वेत पत्र, भर्ती घोटालों की खुलेगी पूरी पोल

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर बड़ा ऐलान किया है. सरकार जल्द श्वेत पत्र लाएगी और कैबिनेट में प्रस्ताव पेश करेगी. समिति बनाकर पूरे मामले की जांच और चार्जशीट जनता के सामने रखी जाएगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:15 AM IST
हिमाचल में पेपर लीक पर बड़ा एक्शन! CM सुक्खू बोले- आएगा श्वेत पत्र, भर्ती घोटालों की खुलेगी पूरी पोल

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