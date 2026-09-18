/पेंशनर्स का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो शिमला में विधानसभा-सचिवालय घेराव!

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Bilaspur News: बिलासपुर के जिला परिषद हॉल में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की गई. समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेशभर के 18 पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में पेंशनर्स की लंबित देनदारियों और विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही सरकार से मांगें पूरी करवाने के लिए आगामी आंदोलन की रणनीति भी तय की गई.
10 साल से लंबित देनदारियों को लेकर नाराजगी
समिति अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स की देनदारियों को लेकर कई बार सरकार के समक्ष मांगें उठाई गईं और विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान से संबंधित एरियर, पेंशन एरियर, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की संशोधित अदायगी लंबे समय से लंबित है.
उन्होंने कहा कि पेंशनर्स करीब एक दशक से इन देनदारियों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं. समिति ने सरकार से लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है.
पेंशनर्स ने रखीं कई प्रमुख मांगें
बैठक में पेंशनर्स की ओर से 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने, लंबित चिकित्सा भत्तों का भुगतान करने और 3 प्रतिशत डीए की किस्त जारी करने की मांग उठाई गई. इसके अलावा 50 हजार रुपये के एरियर की देनदारी का भुगतान करने की मांग भी की गई.
हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित पेंशन देने, बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और शहरी नगर निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष 2016 से लंबित पेंशन का भुगतान करने की मांग भी बैठक में उठाई गई. इसके साथ ही 18 कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग समिति ने सरकार के समक्ष रखी.
सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम
सुरेश ठाकुर ने बताया कि समिति की ओर से सरकार को 15 दिनों का समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस अवधि के भीतर सरकार को पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बैठक कर उनकी मांगों और लंबित देनदारियों पर चर्चा करनी चाहिए तथा समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से निर्धारित समय में कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो पेंशनर्स आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे.
नवंबर में उग्र आंदोलन, शीतकालीन सत्र में शिमला कूच
समिति अध्यक्ष ने कहा कि अक्टूबर महीने में प्रदेशभर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद नवंबर में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा. यदि इसके बावजूद सरकार पेंशनर्स की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पेंशनर्स शिमला कूच करेंगे.
उन्होंने चेतावनी दी कि शिमला पहुंचकर विधानसभा और सचिवालय का घेराव किया जाएगा. सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स अपने हकों की लड़ाई को हर स्तर पर जारी रखेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.