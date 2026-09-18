/पेंशनर्स का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो शिमला में विधानसभा-सचिवालय घेराव!

10 साल से लंबित देनदारियों को लेकर नाराजगी

समिति अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स की देनदारियों को लेकर कई बार सरकार के समक्ष मांगें उठाई गईं और विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान से संबंधित एरियर, पेंशन एरियर, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की संशोधित अदायगी लंबे समय से लंबित है.