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पेंशनर्स का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो शिमला में विधानसभा-सचिवालय घेराव!

Himachal Pensioners Protest: बिलासपुर में हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में 18 संगठनों ने लंबित देनदारियों और मांगों पर चर्चा की. मांगें पूरी न होने पर शिमला कूच और विधानसभा-सचिवालय घेराव की चेतावनी दी गई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:38 PM IST
पेंशनर्स का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो शिमला में विधानसभा-सचिवालय घेराव!

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