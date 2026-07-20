CM सुक्खू से मुलाकात से पहले पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक, तैयार की मांगों की सूची!

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक शिमला में आयोजित हुई, जिसमें पेंशनर्स से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक के बाद मोर्चा के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात का समय मिला है. इस दौरान पेंशनर्स की लंबित मांगों और वित्तीय लाभों को जल्द जारी करने का आग्रह किया जाएगा.
आत्मा राम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पेंशनर्स के हित में पहले भी कई फैसले लिए हैं, लेकिन अभी कई लाभ लंबित हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक सकारात्मक रहेगी और पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.
2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उठेगी मांग
मोर्चा ने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को कम से कम 50 प्रतिशत लंबित वित्तीय लाभ जारी किए जाने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी. इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी पेंशनर्स के हित में विशेष घोषणाओं की उम्मीद जताई गई है.
JCC बैठक जल्द बुलाने की मांग
पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने सरकार से संयुक्त परामर्श समिति (JCC) की बैठक जल्द आयोजित करने की भी मांग की है, ताकि पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान किया जा सके.
संगठन ने एकजुटता का किया दावा
संगठन में गुटबाजी के सवाल पर आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा पूरी तरह एकजुट है और जल्द ही सरकार से औपचारिक मान्यता मिलने की भी उम्मीद है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार वित्तीय चुनौतियों के बावजूद पेंशनर्स के मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपना रही है और उनसे लंबित मांगों के समाधान की अपेक्षा है.