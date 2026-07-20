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CM सुक्खू से मुलाकात से पहले पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक, तैयार की मांगों की सूची!

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात करेगा. बैठक में 2016-2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित लाभ, JCC बैठक और अन्य पेंशन संबंधी मांगें उठाई जाएंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:27 PM IST
CM सुक्खू से मुलाकात से पहले पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक, तैयार की मांगों की सूची!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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