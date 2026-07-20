CM सुक्खू से मुलाकात से पहले पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक, तैयार की मांगों की सूची!

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा की बैठक शिमला में आयोजित हुई, जिसमें पेंशनर्स से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक के बाद मोर्चा के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात का समय मिला है. इस दौरान पेंशनर्स की लंबित मांगों और वित्तीय लाभों को जल्द जारी करने का आग्रह किया जाएगा.