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पेंशन एरियर की अधिसूचना पर भड़के पेंशनर, विधानसभा घेराव की चेतावनी

Himachal Pensioners Protest: हिमाचल में पेंशन एरियर की नई अधिसूचना पर पेंशनरों का गुस्सा बढ़ गया है. संघर्ष समिति ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए विधानसभा घेराव की चेतावनी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:13 PM IST
पेंशन एरियर की अधिसूचना पर भड़के पेंशनर, विधानसभा घेराव की चेतावनी

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