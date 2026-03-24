हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा करने के फैसले पर विरोध, बिलासपुर में लोगों ने जताई नाराजगी

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर सियासत के साथ-साथ जनता में भी विरोध तेज हो गया है. प्रदेश सरकार द्वारा वेलफेयर फंड के लिए ईंधन पर टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर बिलासपुर में लोगों और व्यापारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है.

VAT संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

23 मार्च को विधानसभा में हंगामे के बीच हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई. इसके लागू होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपये तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

वेलफेयर फंड के लिए बढ़ाया टैक्स

प्रदेश सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई कीमतों से मिलने वाली राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए बनाए गए वेलफेयर फंड में डाला जाएगा. हालांकि इस फैसले को लेकर आम लोगों में असंतोष देखने को मिल रहा है.

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बिलासपुर में लोगों और व्यापारियों का विरोध

बिलासपुर के स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि सरकार को महंगाई कम करने के उपाय करने चाहिए, न कि ईंधन की कीमतें बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना चाहिए. उनका कहना है कि इस फैसले से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

परिवहन और माल ढुलाई होगी महंगी

लोगों ने चिंता जताई कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन किराया और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर हर वर्ग पर पड़ेगा और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं.

वेतन कटौती बनाम ईंधन मूल्य वृद्धि

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में जो कटौती की है, वह अस्थायी है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ने से आम जनता पर स्थायी बोझ पड़ेगा.

भाजपा ने भी साधा निशाना

भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे जनता पर अतिरिक्त महंगाई थोपने वाला कदम बताया. उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की.

स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाए.