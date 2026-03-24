Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3152433
Himachal Pradeshहिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा करने के फैसले पर विरोध, बिलासपुर में लोगों ने जताई नाराजगी

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा करने के फैसले पर विरोध, बिलासपुर में लोगों ने जताई नाराजगी

हिमाचल में VAT संशोधन के बाद पेट्रोल-डीजल 5 रुपये तक महंगा हो सकता है. बिलासपुर में लोगों और व्यापारियों ने फैसले का विरोध करते हुए इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:30 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा करने के फैसले पर विरोध, बिलासपुर में लोगों ने जताई नाराजगी

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर सियासत के साथ-साथ जनता में भी विरोध तेज हो गया है. प्रदेश सरकार द्वारा वेलफेयर फंड के लिए ईंधन पर टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर बिलासपुर में लोगों और व्यापारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है.

VAT संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी
23 मार्च को विधानसभा में हंगामे के बीच हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई. इसके लागू होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपये तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

वेलफेयर फंड के लिए बढ़ाया टैक्स
प्रदेश सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई कीमतों से मिलने वाली राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए बनाए गए वेलफेयर फंड में डाला जाएगा. हालांकि इस फैसले को लेकर आम लोगों में असंतोष देखने को मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिलासपुर में लोगों और व्यापारियों का विरोध
बिलासपुर के स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि सरकार को महंगाई कम करने के उपाय करने चाहिए, न कि ईंधन की कीमतें बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना चाहिए. उनका कहना है कि इस फैसले से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

परिवहन और माल ढुलाई होगी महंगी
लोगों ने चिंता जताई कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन किराया और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर हर वर्ग पर पड़ेगा और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं.

वेतन कटौती बनाम ईंधन मूल्य वृद्धि
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में जो कटौती की है, वह अस्थायी है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ने से आम जनता पर स्थायी बोझ पड़ेगा.

भाजपा ने भी साधा निशाना
भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे जनता पर अतिरिक्त महंगाई थोपने वाला कदम बताया. उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की.

स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाए.

TAGS

Bilaspur NewsFuel price hikeHimachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा करने के फैसले पर विरोध, लोगों ने जताई नाराजगी
Swiggy Platform Fee Hike
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
bathinda news
ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ
Ranjit Singh Dhadrianwale Defamation Case
ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
PF transfer
EPFO ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ
Asian Hockey Championship
ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ MOU ਸਾਈਨ
Kullu News
कुल्लू में TB का अलर्ट! 1430 मरीज, 100 दिन का बड़ा अभियान शुरू—गांव-गांव स्क्रीनिंग
Bajakhana Police
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ; ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Ludhiana MC budget 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, 1258.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
Himachal government Entry Tax
ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਵਾਧੂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ