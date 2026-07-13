फेसबुक से कमाई के आरोप में हिमाचल पुलिस बैंड के प्रभारी विजय कुमार सस्पेंड

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश पुलिस के चर्चित ऑर्केस्ट्रा 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं. जांच की जिम्मेदारी पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर को सौंपी गई है, जिन्हें तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.
सोशल मीडिया से कमाई पर उठे सवाल
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विजय कुमार के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से आय होने की बात सामने आई है. इसी आधार पर यह जांच शुरू की गई है कि कहीं उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया. पुलिस मुख्यालय ने फिलहाल मामले पर विस्तृत आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की है.
सेवा नियमों के तहत कार्रवाई
पुलिस मुख्यालय के आदेशों के मुताबिक, इंस्पेक्टर विजय कुमार के खिलाफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1965 के तहत कार्रवाई की गई है. विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा.
देशभर में बनाई थी अलग पहचान
'हारमनी ऑफ द पाइन्स' हिमाचल पुलिस का प्रतिष्ठित ऑर्केस्ट्रा है, जिसने वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय टैलेंट शो में तीसरा स्थान हासिल कर देशभर में पहचान बनाई थी. इसके बाद इस बैंड ने कई राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों से सराहना बटोरी.
विदेशों में भी किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व
यह पुलिस बैंड फ्रांस, इटली, कनाडा, सिंगापुर और दुबई सहित कई देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका है. प्रदेश के प्रमुख सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में भी इसकी नियमित प्रस्तुति होती रही है. बताया जाता है कि इन कार्यक्रमों से प्राप्त आय पुलिस वेलफेयर फंड में जमा कराई जाती है.
पूर्व डीजीपी के कार्यकाल में मिला था बड़ा मंच
पूर्व डीजीपी संजय कुंडू के कार्यकाल में 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' को विशेष प्रोत्साहन मिला था. उनके नेतृत्व में बैंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के कई अवसर मिले. अब इसी बैंड के प्रभारी पर हुई कार्रवाई ने पुलिस विभाग में चर्चा तेज कर दी है. विभागीय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.