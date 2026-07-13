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फेसबुक से कमाई के आरोप में हिमाचल पुलिस बैंड के प्रभारी विजय कुमार सस्पेंड

हिमाचल पुलिस के चर्चित 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को फेसबुक और इंस्टाग्राम से कमाई के आरोपों के बीच निलंबित कर दिया गया है. विभागीय जांच शुरू हो गई है और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 13, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:21 PM IST
फेसबुक से कमाई के आरोप में हिमाचल पुलिस बैंड के प्रभारी विजय कुमार सस्पेंड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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