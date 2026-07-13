फेसबुक से कमाई के आरोप में हिमाचल पुलिस बैंड के प्रभारी विजय कुमार सस्पेंड

पूर्व डीजीपी के कार्यकाल में मिला था बड़ा मंच

पूर्व डीजीपी संजय कुंडू के कार्यकाल में 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' को विशेष प्रोत्साहन मिला था. उनके नेतृत्व में बैंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के कई अवसर मिले. अब इसी बैंड के प्रभारी पर हुई कार्रवाई ने पुलिस विभाग में चर्चा तेज कर दी है. विभागीय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.