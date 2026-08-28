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हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 6 HPPS अधिकारियों के तबादले

Himachal Police Transfer: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पुलिस विभाग में 6 HPPS अधिकारियों की नई तैनाती और तबादले के आदेश जारी किए हैं. निशा कुमारी का केलांग तबादला रद्द किया गया.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:36 PM IST
हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 6 HPPS अधिकारियों के तबादले

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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