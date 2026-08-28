हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 6 HPPS अधिकारियों के तबादले

राज्य चुनें
Himachal Police Transfer: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पुलिस विभाग में 6 HPPS अधिकारियों की नई तैनाती और तबादले के आदेश जारी किए हैं. निशा कुमारी का केलांग तबादला रद्द किया गया.
Himachal Police Transfer(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पुलिस विभाग में HPPS अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट से जुड़े आदेश जारी किए हैं. सरकार की ओर से छह HPPS अधिकारियों के संबंध में नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. इनमें पांच अधिकारियों के पहले जारी आदेशों में संशोधन किया गया है, जबकि एक अधिकारी का तबादला आदेश रद्द किया गया है. इसके अलावा एक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.
इन HPPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ASP शिव राम चौधरी को ASP एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) कुल्लू लगाया गया है.
वहीं ASP सिरमौर योगेश रोल्टा को कमांडेंट होम गार्ड्स सोलन के पद पर तैनाती दी गई है. SDPO कांगड़ा मनोज कुमार-द्वितीय को DSP द्वितीय इंडियन रिजर्व बटालियन (IRBn) सकोह, कांगड़ा लगाया गया है.
इसी तरह DSP द्वितीय IRBn सकोह रोहित मृगपुरी को DSP (मुख्यालय) कुल्लू के पद पर तैनाती दी गई है। क्षमा दत्त को DSP केलांग, लाहौल-स्पीति लगाया गया है.
निशा कुमारी का तबादला आदेश रद्द
अधिसूचना के अनुसार, DSP लीव रिजर्व धर्मशाला निशा कुमारी का केलांग के लिए जारी तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है.
इसके अलावा DSP पुलिस मुख्यालय शिमला बिन्नी मिन्हास को DSP राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) सेंटर पालकवाह, हरोली (ऊना) के पद पर तैनाती दी गई है.
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी तबादले, नई नियुक्तियां और अतिरिक्त जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.