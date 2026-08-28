हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 6 HPPS अधिकारियों के तबादले

Himachal Police Transfer(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पुलिस विभाग में HPPS अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट से जुड़े आदेश जारी किए हैं. सरकार की ओर से छह HPPS अधिकारियों के संबंध में नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. इनमें पांच अधिकारियों के पहले जारी आदेशों में संशोधन किया गया है, जबकि एक अधिकारी का तबादला आदेश रद्द किया गया है. इसके अलावा एक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.