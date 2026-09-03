हिमाचल में सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल! 150 स्कूल बिना शिक्षक और 3500 सिंगल टीचर के सहारे

सिंगल टीचर स्कूलों के लिए बनेगी नीति- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सिंगल टीचर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बना रही है. उन्होंने कहा कि सिरमौर को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला घोषित किया है. लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में सिरमौर के बच्चे चयनित हो रहे हैं और प्रदेश में चयनित होने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों में सिरमौर के युवा शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सिरमौर को प्रदेश का ‘सिरमौर’ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.