हिमाचल में सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल! 150 स्कूल बिना शिक्षक और 3500 सिंगल टीचर के सहारे

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Himachal Pradesh News (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों का मुद्दा गूंजा. भाजपा विधायक रीना कश्यप ने शून्यकाल के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र पच्छाद में शिक्षकों की कमी और बिना शिक्षक चल रहे स्कूलों का मामला उठाया. उन्होंने सरकार से क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की.
जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 1:10 है, यानी प्रत्येक 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त है. हालांकि, दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार युक्तिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में खाली पदों को भरने का प्रयास कर रही है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की तैनाती में कई तरह के दबाव होते हैं और कई बार तैनाती के आदेश संशोधित भी किए जाते हैं. प्रदेश सरकार अब तक रिकॉर्ड 9 हजार शिक्षकों के पद भर चुकी है, जबकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक 6500 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
इसके बावजूद प्रदेश में 150 स्कूल बिना शिक्षक चल रहे हैं, जबकि 3500 स्कूलों में केवल एक शिक्षक तैनात है. इसके अलावा 2500 स्कूलों में 15 से कम विद्यार्थी हैं.
रीना कश्यप ने कहा कि पच्छाद में 12 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है. इनमें कई स्कूल ऐसे हैं, जहां 40 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं. बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अभिभावक स्वयं धन एकत्र कर शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि नारग में छह और सराहां में पांच स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं. प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं के भी कई पद खाली हैं.
सिंगल टीचर स्कूलों के लिए बनेगी नीति- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सिंगल टीचर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बना रही है. उन्होंने कहा कि सिरमौर को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला घोषित किया है. लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में सिरमौर के बच्चे चयनित हो रहे हैं और प्रदेश में चयनित होने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों में सिरमौर के युवा शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सिरमौर को प्रदेश का ‘सिरमौर’ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.