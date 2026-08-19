/हिमाचल में बारिश का कहर: बंगाणा में स्कूल-कॉलेज बंद, कांगड़ा में गाड़ी बही; 350+ सड़कें बंद

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर कहर बरपाया है. शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी समेत कई जिलों में मंगलवार शाम से रात तक हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. खराब मौसम और जलभराव को देखते हुए ऊना जिले के बंगाणा सब-डिवीजन में बुधवार को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.