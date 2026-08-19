/हिमाचल में बारिश का कहर: बंगाणा में स्कूल-कॉलेज बंद, कांगड़ा में गाड़ी बही; 350+ सड़कें बंद

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर कहर बरपाया है. शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी समेत कई जिलों में मंगलवार शाम से रात तक हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. खराब मौसम और जलभराव को देखते हुए ऊना जिले के बंगाणा सब-डिवीजन में बुधवार को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.
कांगड़ा में बढ़े जलस्तर में फंसी गाड़ी
कांगड़ा जिले के परागपुर की कलोहा सड़क पर नक्की खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ गया. तेज बहाव के बीच एक गाड़ी फंस गई. हालांकि स्थानीय लोगों ने समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.
सिरमौर में लैंडस्लाइड, 3 मजदूर मलबे में दबे
सिरमौर जिले के बागनाधार के कमरऊ में मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ. पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में दो ट्रक और एक टिप्पर आ गए. बताया जा रहा है कि इस दौरान चूना पत्थर की खदान में काम कर रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए.
मौके पर लगातार चट्टानें गिरने के कारण मंगलवार देर शाम तक राहत एवं बचाव अभियान शुरू नहीं हो सका. बुधवार सुबह मौसम और परिस्थितियां कुछ अनुकूल होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. समय बीतने के साथ मजदूरों के सुरक्षित मिलने की चिंता बढ़ती जा रही है.
350 से ज्यादा सड़कें बंद
लगातार करीब 15 घंटे हुई भारी बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राज्य में 350 से अधिक सड़कें बंद होने की सूचना है. शिमला शहर में जगह-जगह पेड़ और पहाड़ी का मलबा गिरने से पांच से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं.
घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी
सोलन के परवाणू और कसौली, शिमला शहर, मंडी के धर्मपुर और सिरमौर के कई इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है. सोलन और सिरमौर के निचले क्षेत्रों में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई और बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुस गया.
आज 7 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में अगले चार दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. बुधवार को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
20 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, जबकि 21 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश की चेतावनी है. 22 अगस्त को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
23 अगस्त से कमजोर पड़ेगा मानसून
मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त से प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इसके बाद बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है और कई इलाकों में मौसम साफ होने के साथ धूप खिलने की उम्मीद है.