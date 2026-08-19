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हिमाचल में बारिश का कहर: बंगाणा में स्कूल-कॉलेज बंद, कांगड़ा में गाड़ी बही; 350+ सड़कें बंद

Himachal Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, 350 से ज्यादा सड़कें बंद. सिरमौर में 3 मजदूर मलबे में दबे, कांगड़ा में गाड़ी फंसी और बंगाणा में स्कूल-कॉलेज बंद.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:57 AM IST
हिमाचल में बारिश का कहर: बंगाणा में स्कूल-कॉलेज बंद, कांगड़ा में गाड़ी बही; 350+ सड़कें बंद

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