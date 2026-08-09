/हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! आज से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 13 अगस्त तक भूस्खलन का खतरा

9 और 10 अगस्त को भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, 9 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. 10 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इसके बाद 11 और 12 अगस्त को कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जबकि 13 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है.