/हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! आज से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 13 अगस्त तक भूस्खलन का खतरा

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 9 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
9 और 10 अगस्त को भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, 9 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. 10 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इसके बाद 11 और 12 अगस्त को कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जबकि 13 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है.
भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा
लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कों पर मलबा आने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इससे कई जगहों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। नदी-नालों और खड्डों का जलस्तर भी बढ़ सकता है.
विशेषकर मंडी समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में संवेदनशील सड़कों और संपर्क मार्गों पर बारिश का असर पड़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को बेहद सावधानी से सफर करने की सलाह दी गई है.
नदी-नालों से दूर रहने की सलाह
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी, नालों और खड्डों के आसपास जाने से बचें। खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करें और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें.
प्रशासन और संबंधित विभाग मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है.