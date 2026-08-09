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हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! आज से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 13 अगस्त तक भूस्खलन का खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 9 से 13 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा. कई इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन और सड़कें प्रभावित होने का खतरा है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 09, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:57 PM IST
हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! आज से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 13 अगस्त तक भूस्खलन का खतरा

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