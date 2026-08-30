/हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट! इन 7 जिलों में मंडरा रहा लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का खतरा

अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. 1 और 2 सितंबर को भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में नदी-नालों, खड्डों और अन्य जलस्रोतों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.