/हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट! इन 7 जिलों में मंडरा रहा लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का खतरा

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.
बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क मार्ग बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है बारिश का दौर
मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. 1 और 2 सितंबर को भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में नदी-नालों, खड्डों और अन्य जलस्रोतों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
लगातार बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक भूस्खलन और सड़क पर मलबा आने की घटनाएं सामने आ सकती हैं. वाहन चालकों को संवेदनशील मार्गों पर सावधानी से वाहन चलाने और मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रा टालने की सलाह दी गई है.
तापमान में फिलहाल बड़ा बदलाव नहीं
बारिश के बावजूद प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. ऊना में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें. साथ ही, यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर की योजना बनाएं.