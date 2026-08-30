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हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट! इन 7 जिलों में मंडरा रहा लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है. कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश के साथ लैंडस्लाइड और सड़क बाधित होने का खतरा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 30, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:14 PM IST
हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट! इन 7 जिलों में मंडरा रहा लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का खतरा

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