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हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट! आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट; 145 सड़कें बंद

Himachal Weather Update: हिमाचल में 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है. 145 सड़कें बंद हैं और मानसून में ₹1,085 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ. जानें 5 जिलों का मौसम अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:58 PM IST
हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट! आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट; 145 सड़कें बंद

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