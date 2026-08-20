हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट! आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट; 145 सड़कें बंद

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा रहा है. भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में सड़कें, बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों यानी 22 अगस्त तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आज शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है.
22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट
मौसम केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिन मौसम के तेवर कड़े रह सकते हैं. 22 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
आज शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है. प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है.
145 प्रमुख सड़कें बंद
बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. NH-003 भी यातायात के लिए बंद है। इसके अलावा प्रदेशभर में 145 प्रमुख सड़कें बंद पड़ी हैं.
जिला स्तर पर मंडी में 62, कुल्लू में 35 और चंबा में 19 सड़कें बंद हैं. संबंधित विभागों की ओर से इन्हें जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
मानसून में ₹1,085 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
30 जून से 19 अगस्त तक मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल को अब तक करीब ₹1,085.32 करोड़ का सार्वजनिक और निजी नुकसान हो चुका है.
बारिश का असर प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर भी लगातार देखने को मिल रहा है.
115 ट्रांसफार्मर और 117 पेयजल योजनाएं प्रभावित
भारी बारिश के कारण प्रदेश में 115 बिजली ट्रांसफार्मर और 117 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हमीरपुर जिले में हुआ है, जहां 107 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं.
आपदा में 84, सड़क हादसों में 121 मौतें
मानसून के दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, डूबने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश में 84 लोगों की मौत हुई है. इनमें सबसे ज्यादा 15 मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं.
वहीं, मानसून अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 121 लोगों की जान जा चुकी है.
32 मकान पूरी तरह ध्वस्त
प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश में अब तक 32 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं, जबकि 207 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इस दौरान 434 मवेशियों की भी मौत हुई है.
नालागढ़ में 50 मिमी बारिश
पिछले 24 घंटों में सोलन के नालागढ़ में सबसे ज्यादा 50 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद बिलासपुर में 49.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई.
प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूरी बनाए रखें और मौसम व सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें.