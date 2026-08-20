हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट! आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट; 145 सड़कें बंद

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा रहा है. भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में सड़कें, बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों यानी 22 अगस्त तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आज शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है.