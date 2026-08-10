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हिमाचल में 2 दिन आफत की बारिश! 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू में नदी-नालों से मिले 2 शव

Himachal Weather Update: हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू में नदी-नालों से 2 शव मिले.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:01 AM IST
हिमाचल में 2 दिन आफत की बारिश! 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू में नदी-नालों से मिले 2 शव

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