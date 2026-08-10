हिमाचल में 2 दिन आफत की बारिश! 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू में नदी-नालों से मिले 2 शव

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 10 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर, जबकि 11 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है.
कुल्लू में नाले और नदी से मिले दो शव
भारी बारिश के बीच कुल्लू में रविवार को नालों और नदी में बह गए दो लोगों के शव बरामद किए गए. इनमें एक शव ओल्ड मनाली के मनालसू नाले से मिला, जबकि दूसरा शव मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी से बरामद हुआ.
मृतकों की पहचान दरनाल निवासी और देवेंद्र कुमार (25) पुत्र ठाकुर चंद, निवासी मणिकर्ण नेपाल के रूप में हुई है. बताया गया कि दरनाल ओल्ड मनाली में सिलाई का काम करता था.
कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर, जबकि 11 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होने और नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में लोगों को नदी, नाले और खड्डों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है.
शिमला समेत कई इलाकों में रात से बारिश
IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया. प्रदेश में 15 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है. हालांकि, 12 अगस्त से वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कमजोर पड़ने के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
मानसून सीजन में 8% कम बारिश
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 8 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सात जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है, जबकि पांच जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है.
नदी-नालों से दूर रहने की अपील
मौसम विभाग की चेतावनी के बीच लोगों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें. भारी बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर सफर करते समय भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.