हिमाचल में 2 दिन आफत की बारिश! 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू में नदी-नालों से मिले 2 शव

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 10 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर, जबकि 11 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है.