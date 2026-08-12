हिमाचल में HIV मामलों में 175 फीसदी बढ़ोतरी, 2025-26 में 19% मामले सुई साझा करने से आए पेश

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Himachal Pradesh HIV Cases(अंकुश डोभाल):अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में होटल पीटरहॉफ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.
इस कार्यकम के दौरान जानकारी साझा की गई कि हिमाचल प्रदेश में एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस बी और सी परीक्षण एवं उपचार अभियान के तहत वर्ष 2021-22 में 363 नए मामले थे। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1000 हो गए. इस तरह 175 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 19 फीसदी एचआईवी मामले सुई साझा करने के कारण दर्ज किए गए हैं.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में एचआईवी और एड्स के खिलाफ बेहतरीन कार्य हो रहा है. देश के 15 सुरक्षित जिलों में हिमाचल प्रदेश के तीन जिले किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सोलन शामिल हैं. इसके अलावा तीन अन्य जिले सक्षम श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। यूएनएड्स के 95%-95%-95% लक्ष्य को हासिल करके हिमाचल प्रदेश देश में टॉप पर है.
शांडिल ने कहा कि जन जागरूकता अभियानों के जरिए गांव-गांव तक एचआईवी और एड्स के प्रति लोगों को जोड़ा जा रहा है. आज युवा शक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती नशा है और नशे की चपेट में आने से युवा एचआईवी संक्रमित भी हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कई योजनाएं शुरू की हैं और एचआईवी एवं एड्स से ग्रस्त लोगों को उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है.
प्रदेश में 17 ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 1023 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं, 294 इंजेक्शन ड्रग यूजर को अस्पतालों के मनोरोग विभाग से जोड़कर उपचार दिया जा रहा है.
डॉ. शांडिल ने बताया कि 1000 आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश के पांच जिलों के 2440 गांवों में 2 लाख 86 हजार परिवारों को एचआईवी के बारे में जागरूक किया गया है. 2 अक्टूबर 2025 को प्रदेश की पंचायतों में एचआईवी मुक्त हिमाचल की शपथ दिलाई गई थी और अब तक इस अभियान से करीब 25 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है.
प्रदेश की जेलों में 11 हजार कैदियों को जागरूक किया गया है, जबकि 9 हजार कैदियों की एचआईवी जांच की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे अहम पूंजी होते हैं. अगर युवा स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ और मजबूत बनेगा. उन्होंने युवाओं से नशे और एचआईवी के खिलाफ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि हिमाचल को एचआईवी और नशा मुक्त बनाना है.