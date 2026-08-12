हिमाचल में HIV मामलों में 175 फीसदी बढ़ोतरी, 2025-26 में 19% मामले सुई साझा करने से आए पेश

प्रदेश की जेलों में 11 हजार कैदियों को जागरूक किया गया है, जबकि 9 हजार कैदियों की एचआईवी जांच की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे अहम पूंजी होते हैं. अगर युवा स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ और मजबूत बनेगा. उन्होंने युवाओं से नशे और एचआईवी के खिलाफ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि हिमाचल को एचआईवी और नशा मुक्त बनाना है.