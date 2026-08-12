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हिमाचल में HIV मामलों में 175 फीसदी बढ़ोतरी, 2025-26 में 19% मामले सुई साझा करने से आए पेश

Himachal Pradesh HIV Cases: अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल में HIV मामलों में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई. 2021-22 में 363 से बढ़कर 2024-25 में 1000 नए मामले सामने आए.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:39 PM IST
हिमाचल में HIV मामलों में 175 फीसदी बढ़ोतरी, 2025-26 में 19% मामले सुई साझा करने से आए पेश

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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