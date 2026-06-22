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हिमाचल में बड़ा पुलिस फेरबदल, 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

Himachal IPS Transfer: जारी आदेशों के तहत आईपीएस अधिकारी अभिषेक दुल्लर (बैच 2006) को आईजीपी कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज, हमीरपुर से स्थानांतरित कर आईजीपी (लॉ एंड ऑर्डर), शिमला नियुक्त किया गया है. सके साथ ही उन्हें आईजीपी (आर्म्ड पुलिस एवं ट्रेनिंग), दरोह का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 22, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:49 PM IST
हिमाचल में बड़ा पुलिस फेरबदल, 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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