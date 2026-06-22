हिमाचल में बड़ा पुलिस फेरबदल, 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

Himachal IPS Transfer: जारी आदेशों के तहत आईपीएस अधिकारी अभिषेक दुल्लर (बैच 2006) को आईजीपी कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज, हमीरपुर से स्थानांतरित कर आईजीपी (लॉ एंड ऑर्डर), शिमला नियुक्त किया गया है. सके साथ ही उन्हें आईजीपी (आर्म्ड पुलिस एवं ट्रेनिंग), दरोह का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.

Written By Manpreet Singh Published: Jun 22, 2026, 07:49 PM IST | Updated: Jun 22, 2026, 07:49 PM IST join share