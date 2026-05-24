हिमाचल प्रदेश में बन सकते हैं नए जिले! सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग को दी मंजूरी

Himachal News: जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। यह आयोग प्रशासनिक व्यवस्था, क्षेत्रीय जरूरतों और सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुझाव देगा।
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Himachal News: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग (कमिशन) बनाने को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नए जिलों के गठन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। यह आयोग प्रशासनिक व्यवस्था, क्षेत्रीय जरूरतों और सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुझाव देगा।
सूत्रों की मानें तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों के गठन की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि आयोग प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने और दूरदराज क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान करने को लेकर अध्ययन करेगा। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
फिलहाल आयोग की रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंपेगा और नए जिलों के गठन पर अंतिम फैसला कब लिया जाएगा।
अगर नए जिलों का गठन होता है, तो इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार, लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।