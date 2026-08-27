हिमाचल में बारिश का असर जारी, 91 सड़कें बंद; 60 DTR और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद जनजीवन के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं पर भी असर बना हुआ है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) की 27 अगस्त सुबह की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 91 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 60 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) बाधित हुए हैं, जबकि 4 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं.