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हिमाचल में बारिश का असर जारी, 91 सड़कें बंद; 60 DTR और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित

Himachal Monsoon Update: हिमाचल में बारिश का असर जारी है. SEOC रिपोर्ट के मुताबिक 91 सड़कें बंद, 60 DTR और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. मंडी-कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:45 AM IST
हिमाचल में बारिश का असर जारी, 91 सड़कें बंद; 60 DTR और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित

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