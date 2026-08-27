हिमाचल में बारिश का असर जारी, 91 सड़कें बंद; 60 DTR और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित

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Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद जनजीवन के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं पर भी असर बना हुआ है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) की 27 अगस्त सुबह की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 91 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 60 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) बाधित हुए हैं, जबकि 4 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं.
मंडी और कुल्लू में सबसे ज्यादा सड़कें बंद
सड़क बंद होने के मामले में मंडी और कुल्लू सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं. मंडी में 33 सड़कें, कुल्लू में 20 और शिमला में 14 सड़कें बंद हैं.
इसके अलावा कांगड़ा में 7, सिरमौर में 7, चंबा में 5, ऊना में 4 और लाहौल-स्पीति में 1 सड़क बंद है.
वहीं बिलासपुर, किन्नौर और सोलन में फिलहाल किसी सड़क के बंद होने की सूचना नहीं है. हमीरपुर में भी सड़क बंद होने का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है.
60 DTR बाधित, बिजली आपूर्ति प्रभावित
बारिश के कारण बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा है. प्रदेश में कुल 60 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DTR) बाधित बताए गए हैं.
कुल्लू में सबसे ज्यादा 30 DTR, मंडी में 22 और चंबा में 4 DTR प्रभावित हैं. कांगड़ा में 3 और शिमला में 1 DTR बाधित होने की सूचना है.
4 पेयजल योजनाएं प्रभावित
बारिश का असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ा है. SEOC की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. कांगड़ा और शिमला में एक-एक योजना के प्रभावित होने की जानकारी दी गई है.
प्रशासन और संबंधित विभाग प्रभावित सेवाओं को बहाल करने में जुटे हुए हैं. बारिश के कारण बंद सड़कों और बाधित बिजली-पानी की सुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.