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हिमाचल में बारिश का असर कम, फिर भी 63 सड़कें बंद; 1550 करोड़ का नुकसान, 286 लोगों की मौत

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में बारिश का असर कम हुआ, लेकिन 63 सड़कें अभी भी बंद हैं. 30 जून से अब तक 1550 करोड़ का नुकसान और 286 लोगों की मौत हुई है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:06 PM IST
हिमाचल में बारिश का असर कम, फिर भी 63 सड़कें बंद; 1550 करोड़ का नुकसान, 286 लोगों की मौत

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