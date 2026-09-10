हिमाचल में बारिश का असर कम, फिर भी 63 सड़कें बंद; 1550 करोड़ का नुकसान, 286 लोगों की मौत

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और प्राकृतिक आपदाओं का असर अब धीरे-धीरे कम होता दिखाई दे रहा है. हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी जनजीवन पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है. राज्य में इस समय 63 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा दो स्थानों पर बिजली आपूर्ति और दो जगहों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित बताई गई है.
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई करीब 25 सितंबर के आसपास होने की संभावना है. मानसून की वापसी तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की या छिटपुट बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
बारिश और आपदा से 1550 करोड़ का नुकसान
प्रदेश में 30 जून से अब तक बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण करीब 1,550 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है. इस अवधि में कुल 286 लोगों की जान गई है. इनमें 114 मौतें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हैं, जबकि 172 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई.
बारिश और आपदा से प्रदेश के कई सरकारी विभाग भी प्रभावित हुए हैं. जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग को व्यापक नुकसान उठाना पड़ा है. कई जगह बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
सैकड़ों मकानों को पहुंचा नुकसान
प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में मकानों को भी नुकसान हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक 39 पक्के और 87 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. वहीं 103 पक्के और 345 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है.
हालांकि बारिश की तीव्रता में कमी आने से प्रशासन और आम लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन प्रदेश में स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. मानसून की विदाई तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. सड़क बंद होने या मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचना भी बेहतर रहेगा.