हिमाचल में बारिश का असर कम, फिर भी 63 सड़कें बंद; 1550 करोड़ का नुकसान, 286 लोगों की मौत

हालांकि बारिश की तीव्रता में कमी आने से प्रशासन और आम लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन प्रदेश में स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. मानसून की विदाई तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. सड़क बंद होने या मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचना भी बेहतर रहेगा.