हिमाचल पर बढ़ा कर्ज का बोझ! सुक्खू सरकार फिर लेगी 700 करोड़ का लोन

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Himachal Pradesh Loan News: एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डूबी हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर 700 करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है. राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. यह कर्ज 13 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा और इस पर 7.56 फीसदी ब्याज दर लागू होगी.
सितंबर के पहले सप्ताह में यह राशि सरकार के खजाने में आने की उम्मीद है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से कर्ज लेने के आशय की अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना 27 अगस्त की है, जिसे शनिवार 29 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया गया. इसके लिए केंद्र सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां हासिल की जा चुकी हैं। अधिसूचना के अनुसार 700 करोड़ रुपये का यह कर्ज राज्य के विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है.
इसके लिए 1 सितंबर को ऑक्शन होगी और 2 सितंबर को रकम राज्य सरकार के खजाने में आ जाएगी. कर्ज की अवधि 13 साल होगी और ब्याज का भुगतान साल में दो बार किया जाएगा. 7.56 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से सरकार को सालाना 52 करोड़ रुपये से अधिक केवल ब्याज के रूप में चुकाने होंगे.
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पर इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. राज्य की वित्तीय स्थिति का असर कर्मचारियों के वित्तीय लाभों पर भी पड़ रहा है. कर्मचारियों का कुल 15 फीसदी महंगाई भत्ता लंबित है, जबकि वेतन आयोग के एरियर की रकम भी अलग है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार दिवाली से पहले डीए की कुछ किश्तों का भुगतान करेगी.
700 करोड़ रुपये के नए कर्ज के साथ राज्य सरकार का कुल कर्ज करीब एक लाख दस हजार करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि केंद्र की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब देखना होगा कि 2 सितंबर को मिलने वाली 700 करोड़ रुपये की राशि के बाद सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों के डीए की कुछ किश्तों का इंतजाम कर पाती है या नहीं.