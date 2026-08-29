हिमाचल पर बढ़ा कर्ज का बोझ! सुक्खू सरकार फिर लेगी 700 करोड़ का लोन

700 करोड़ रुपये के नए कर्ज के साथ राज्य सरकार का कुल कर्ज करीब एक लाख दस हजार करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि केंद्र की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब देखना होगा कि 2 सितंबर को मिलने वाली 700 करोड़ रुपये की राशि के बाद सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों के डीए की कुछ किश्तों का इंतजाम कर पाती है या नहीं.