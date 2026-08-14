हिमाचल में फिर आफत की बारिश! शिमला-धर्मशाला NH पर लैंडस्लाइड, 6 जिलों में अलर्ट

मंडी और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल में अगले छह दिनों तक मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. शुक्रवार को मंडी और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ऊना, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा में यलो अलर्ट है. कांगड़ा में बीती रात भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई.