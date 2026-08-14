हिमाचल में फिर आफत की बारिश! शिमला-धर्मशाला NH पर लैंडस्लाइड, 6 जिलों में अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. शिमला-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर भराड़ीघाट के पास गुरुवार रात अचानक लैंडस्लाइड होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. इसी दौरान सवारियों से भरी HRTC बस मलबे और चट्टानों की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। भूस्खलन के बाद हाईवे को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया.
भराड़ीघाट के इसी क्षेत्र में तीन दिन पहले भी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिरी थीं. उस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी और बेटी घायल हुई थीं। लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए इस मार्ग पर सफर करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है.
मंडी और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल में अगले छह दिनों तक मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. शुक्रवार को मंडी और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ऊना, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा में यलो अलर्ट है. कांगड़ा में बीती रात भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई.
15 अगस्त को 6 जिलों में यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 15 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है.
16 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला में तेज बारिश होने का अनुमान है. इसके बाद 17 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है.
17 और 18 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट
IMD ने 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 17 अगस्त को सिरमौर, कांगड़ा और ऊना में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में यलो अलर्ट जारी किया गया है.
19 अगस्त तक बारिश से राहत के आसार नहीं
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में लोगों को नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों को भी सफर के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.
मानसून सीजन में अब तक 9% कम बारिश
हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 9 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. 1 जून से 13 अगस्त के बीच प्रदेश में सामान्य तौर पर 486.2 मिमी बारिश होती है, जबकि इस बार 441.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.
जिला स्तर पर बिलासपुर में सामान्य से 10%, हमीरपुर में 49%, कांगड़ा में 17%, लाहौल-स्पीति में 51%, मंडी में 25%, सोलन में 11% और ऊना में 7% कम बारिश हुई है.
वहीं चंबा में सामान्य से 3%, किन्नौर में 20%, कुल्लू में 29%, शिमला में 25% और सिरमौर में 7% अधिक बारिश दर्ज की गई है.