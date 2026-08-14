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हिमाचल में फिर आफत की बारिश! शिमला-धर्मशाला NH पर लैंडस्लाइड, 6 जिलों में अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी है. शिमला-धर्मशाला NH पर लैंडस्लाइड से सड़क बंद, HRTC बस बाल-बाल बची. 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:47 AM IST
हिमाचल में फिर आफत की बारिश! शिमला-धर्मशाला NH पर लैंडस्लाइड, 6 जिलों में अलर्ट

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