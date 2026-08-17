/हिमाचल में आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का खतरा; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मौसम विभाग के अनुसार मंडी, चंबा और कांगड़ा समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मंडी जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.
भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा
लगातार बारिश के चलते पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है. बारिश के दौरान पहाड़ों से पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ सकती हैं. ऐसे में मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और जलस्रोतों के आसपास जाने से बचने तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की है.
मंडी में 32.4 डिग्री तापमान
बीते 24 घंटे के दौरान मंडी में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश में ऊना सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
अन्य प्रमुख शहरों में सुंदरनगर का तापमान 33.5 डिग्री, बिलासपुर का 33 डिग्री और कांगड़ा का 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. नदी-नालों और खड्डों में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी हुई है. इसलिए लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.