/हिमाचल में आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का खतरा; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. नदी-नालों और खड्डों में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी हुई है. इसलिए लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.