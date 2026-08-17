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हिमाचल में आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का खतरा; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

Himachal Weather Update: हिमाचल में मानसून सक्रिय है. मंडी, चंबा और कांगड़ा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है. भूस्खलन और नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:39 AM IST
हिमाचल में आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का खतरा; नदी-नालों से दूर रहने की अपील

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