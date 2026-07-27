/न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन तेज, CM के आश्वासन के बावजूद क्रमिक अनशन जारी

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ (PTF) और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है. नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली की अधिसूचना रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर संघ ने अपना आंदोलन तेज करते हुए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है. सोमवार को अनशन का दूसरा दिन है और शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर डटे हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने दिया समाधान का भरोसा
रविवार को आयोजित महारैली के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं धरना स्थल पहुंचे और शिक्षकों से बातचीत की. उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षक दिवस (5 सितंबर) से पहले सरकार न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो इस व्यवस्था में संशोधन या इसे वापस लेने पर भी निर्णय लिया जाएगा.
आश्वासन के बावजूद जारी रहेगा आंदोलन
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया. संघ का कहना है कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मांगों पर ठोस और लिखित कार्रवाई होने तक क्रमिक अनशन और आंदोलन जारी रहेगा.
700 से अधिक पदाधिकारियों ने लिया फैसला
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि क्रमिक अनशन का निर्णय संघ के जनरल हाउस में सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें प्रदेशभर से 700 से अधिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर शिक्षा विभाग ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते शिक्षकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.
बातचीत से समाधान की उम्मीद
रमेश शर्मा ने कहा कि संघ हमेशा संवाद के जरिए समाधान चाहता है और मुख्यमंत्री के आश्वासन से सकारात्मक उम्मीद बनी है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षक दिवस से पहले संघ के साथ बैठक कर लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेते हैं, तो आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा. फिलहाल शिक्षक अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन जारी रखेंगे.