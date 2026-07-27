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न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन तेज, CM के आश्वासन के बावजूद क्रमिक अनशन जारी

Himachal Primary Teachers Protest: हिमाचल प्रदेश में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आश्वासन के बावजूद क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है. शिक्षक दिवस से पहले समाधान की उम्मीद के बीच आंदोलन जारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:49 PM IST
न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन तेज, CM के आश्वासन के बावजूद क्रमिक अनशन जारी

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