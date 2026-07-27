/न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन तेज, CM के आश्वासन के बावजूद क्रमिक अनशन जारी

बातचीत से समाधान की उम्मीद

रमेश शर्मा ने कहा कि संघ हमेशा संवाद के जरिए समाधान चाहता है और मुख्यमंत्री के आश्वासन से सकारात्मक उम्मीद बनी है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षक दिवस से पहले संघ के साथ बैठक कर लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेते हैं, तो आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा. फिलहाल शिक्षक अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन जारी रखेंगे.