/मेरिट के आधार पर होगी प्रिंसिपलों की पदोन्नति, ऑनलाइन निरीक्षण भी होगा लागू- शिक्षा मंत्री

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है. बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की आगामी योजनाओं और नीतिगत फैसलों की जानकारी दी.