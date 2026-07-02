/मेरिट के आधार पर होगी प्रिंसिपलों की पदोन्नति, ऑनलाइन निरीक्षण भी होगा लागू- शिक्षा मंत्री

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है. बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की आगामी योजनाओं और नीतिगत फैसलों की जानकारी दी.
मेरिट आधारित होगी प्रिंसिपलों की पदोन्नति
शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रिंसिपलों की पदोन्नति अब मेरिट के आधार पर की जाएगी. इसके लिए तैयार की जा रही पदोन्नति सूची लगभग 90 प्रतिशत पूरी हो चुकी है. आवश्यकता पड़ने पर इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्कूलों में प्रिंसिपलों के पद रिक्त हैं, इसलिए अतिरिक्त प्रिंसिपलों की नियुक्ति जरूरत वाले संस्थानों में की जाएगी.
सत्र के बीच नहीं होंगे स्कूल मर्ज
रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूलों के विलय (मर्जर) की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
ऑनलाइन स्कूल निरीक्षण होगा शुरू
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार अन्य राज्यों की सफल व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कर रही है. मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की कुछ बेहतर व्यवस्थाओं को हिमाचल में अपनाने की योजना है.
इसके तहत स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण शुरू किया जाएगा, जिससे निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकेगी. साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधन व्यवस्था तैयार की जा रही है.
हर जिले में बनेगा विद्या समीक्षा केंद्र
सरकार प्रत्येक जिले में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है. इन केंद्रों के माध्यम से स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाएगी.
मेधावी छात्रों को DBT के जरिए मिलेंगे लैपटॉप
शिक्षा मंत्री ने बताया कि रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल डिवाइस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को जल्द लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए सरकार सीधे छात्रों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि भेजेगी.
उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद योजना लागू कर दी जाएगी. सरकार प्रत्येक पात्र छात्र को 16 हजार रुपये की सहायता राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है.