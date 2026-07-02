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मेरिट के आधार पर होगी प्रिंसिपलों की पदोन्नति, ऑनलाइन निरीक्षण भी होगा लागू- शिक्षा मंत्री

हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. अब प्रिंसिपलों की पदोन्नति मेरिट के आधार पर होगी, स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण किया जाएगा और रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत मेधावी छात्रों को DBT के माध्यम से ₹16,000 की राशि दी जाएगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:49 PM IST
मेरिट के आधार पर होगी प्रिंसिपलों की पदोन्नति, ऑनलाइन निरीक्षण भी होगा लागू- शिक्षा मंत्री
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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