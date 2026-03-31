हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर चक्का जाम का अलर्ट, एंट्री टैक्स विवाद से बढ़ी टेंशन

Shimla News: हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच एंट्री टैक्स को लेकर चल रहा विवाद अब सड़कों तक पहुंच गया है. 31 मार्च की मध्य रात्रि से पंजाब की विभिन्न संस्थाओं ने हिमाचल के एंट्री प्वाइंट्स पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिससे यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

एंट्री प्वाइंट्स पर जाम की चेतावनी

संस्थाओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि बढ़ा हुआ एंट्री टैक्स वापस नहीं लिया गया, तो राज्य की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकती है. इससे हिमाचल में प्रवेश करने वाले हजारों लोग फंस सकते हैं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो सकता है.

विधानसभा में भी गूंजा मुद्दा

यह मामला हिमाचल विधानसभा में भी गरमाया हुआ है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एंट्री टैक्स पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है.

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पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका

विपक्ष का कहना है कि यदि समय रहते इस विवाद का समाधान नहीं हुआ, तो इसका सीधा असर हिमाचल के पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. खासकर ऐसे समय में जब पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगती है, यह स्थिति चिंता का विषय बन सकती है.

सरकार ने दिया समाधान का भरोसा

वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द समाधान निकालने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस विवाद को कितनी जल्दी सुलझा पाती है. अगर चक्का जाम होता है, तो इसका सीधा असर आम लोगों, व्यापारियों और सैलानियों पर पड़ेगा.