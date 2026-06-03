हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर फिर तनाव! बीजेपी की सरकार से एंट्री टैक्स वापस लेने की मांग

हिमाचल-पंजाब सीमा पर एंट्री टैक्स को लेकर विवाद गहरा गया है. बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग की है, जबकि पंजाब के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.
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Shimla News: हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच एंट्री टैक्स को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए जा रहे एंट्री टैक्स के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं. इस मुद्दे पर अब हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने भी राज्य सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग की है.
बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पहले वाहनों से 70 रुपये टैक्स लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने पहले इस टैक्स को वापस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
पर्यटकों की गाड़ियों पर टैक्स न लगाने की मांग
रणधीर शर्मा ने कहा कि व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों से टैक्स लिया जाना अलग बात है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी पर्यटक वाहनों को इस दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. उनका कहना है कि इस तरह के टैक्स से हिमाचल आने वाले पर्यटकों में गलत संदेश जा सकता है.
पंजाब के नेता ने भी जताई चिंता
इस बीच पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी हिमाचल आने वाले पंजाबी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को टैग करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच भाईचारे और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है तथा सभी पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
कानून-व्यवस्था पर भी उठे सवाल
बीजेपी ने इस मुद्दे को कानून-व्यवस्था से भी जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को न केवल बाहरी पर्यटकों बल्कि प्रदेश के स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए.
सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब सभी की नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं. पर्यटन सीजन के दौरान यह मुद्दा राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर हिमाचल आने वाले पर्यटकों और राज्य के पर्यटन उद्योग पर पड़ सकता है.